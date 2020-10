Dan citas por teléfono para esterilizar a mascotas en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Por motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, la campaña de esterilización de mascotas que promueve la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria III, se realiza en Celaya con previa cita.

“La campaña se volvió a activar hace dos meses aproximadamente en la Jurisdicción, en especial Celaya, teníamos fechas programadas para los otros municipios, pero por motivos de la pandemia se aperturaron las actividades en la ciudad nada más, todo con previa cita”, comentó el médico veterinario Francisco Javier Sermeño Loredo, responsable del programa de vectores de la Jurisdicción.

La convocatoria se abre a finales de cada mes y las citas para agendarlas se pueden hacer vía telefónica.

“Como hemos tenido bastante aceptación de la gente, ya ahorita está por llenarse la agenda de octubre, pero todavía hay lugares, y además, nos han dicho varias personas que cuando marcan está la línea llena, por lo que pedimos que insistan, ya que la línea se satura y las llamadas que no logran entrar, después sean atendidas”, comentó el médico.

En lo que va de septiembre a octubre se han realizado 900 cirugías.

Los horarios para marcar y poder sacar la cita son de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde al teléfono 159 55 70.

Las citas se están sacando a partir de las 9 de la mañana, cada media hora, hasta las dos de la tarde, y se están esterilizando de 3 a 5 perritos cada media hora.

“Tenemos un equipo de tres médicos veterinarios que están trabajando en la realización de las cirugías”, comentó.

Los requisitos son mínimos: nombre del dueño, edad del perro, su nombre, si han parido recientemente.

Las medidas de recomendación son: acudir con un ayuno de ocho horas, que no estén enfermos ni en malas condiciones de salud, y que no hayan parido en un lapso de mes y medio.

Además, se pide atender medidas de sanidad como acudir solamente una persona, ir con careta, cubrebocas y usar gel antibacterial.

Para evitar que las personas acudan sin cita y evitar regresos, por el momento solamente al llamar por teléfono se les proporcionará el lugar al cual deberán acudir.

Es de resaltar que este programa es público y gratuito.

El médico comentó que las ventajas de esterilizar a las mascotas es que, en gatos, por ejemplo, si son hembras les quita el instinto de salirse en las noches a vagar.

“Si son perros de temperamento agresivo, a la hora que se esterilizan, se tranquilizan, baja un poco su comportamiento y la finalidad es de ayudar la sobrepoblación, evitar el abandono, el maltrato, y concientizar a la gente que tener una mascota no es para tener un beneficio económico o para lucro”, finalizó.