Preparan escuelas clases presenciales

León, Gto.- El movimiento “Abre Mi Escuela” detectó principalmente 10 municipios en donde el interés por la prueba piloto de regreso a clases generó trabajo en las direcciones escolares.

“Hay varias escuelas leyendo y revisando la convocatoria y todos los documentos, incluso han encontrado algunos puntos que les falta precisión, algunos directores trabajarán el fin de semana para ayudarse con dudas”, explicó Rocío Rozada Martín, presidenta del movimiento en Guanajuato.

Aunque no reveló nombres de las escuelas privadas y públicas que están por registrarse, compartió que son Purísima del Rincón, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, León, Irapuato, Salamanca, Romita, San Luis de la Paz y Silao, donde hay interés.

El registro de la SEG para las escuelas interesadas está abierto del 23 al 30 de abril. El 3 de mayo se anuncian las que iniciarán con la prueba piloto a partir del 11 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Guanajuato en el primer día van 67 registros en toda la entidad y el municipio de más registros es León.

Se confirmó el interés de 26 preescolares, 22 primarias, 11 secundarias, seis bachilleratos y dos universidades.

La convocatoria de la Secretaría de Educación y los documentos que piden durante el registro de escuelas para la prueba piloto son lineamientos que permiten a las instituciones evaluar y preparar de acuerdo a sus contextos.

“Algunos municipios de la región noreste como Xichú, Atarjea y Santa Catarina, también están en este proceso de evaluación de la convocatoria y validación de si podrán estar listas sus escuelas”, comentó Rozada.

Aunque aseguró que el interés es mayor del esperado, explicó que no todos los planteles están en condiciones.

“La infraestructura con la que cuentan es de ver y si hay que hacer adecuaciones para garantizar una buena ventilación se deben considerar también guardar la sana distancia. El proceso no es sencillo y tampoco hay mucho tiempo, por eso están apresurados algunos directores”, aseguró.

Para un regreso seguro, la Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró que se deben evaluar todos los recursos disponibles; por ejemplo, el conocer cuántos alumnos y maestros quieren volver de forma presencial.

En tanto la Federación de Escuelas Particulares de León ya se encuentra trabajando en la difusión de la información y orientando a las instituciones educativas en el proceso de toma de decisiones a partir de sus contextos.

