Se disculpa López-Gatell con senadora panista Alejandra Reynoso

León, Guanajuato.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ofreció ayer una disculpa pública a la senadora panista de Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez, “si es que la ofendió”, y luego de haber sido señalado como misógino.

La semana pasada durante una conferencia, Reynoso Sánchez cuestionó al subsecretario respecto a la pandemia por el nuevo coronavirus, y éste en lugar de responder, objetó sobre el entendimiento de la Senadora en ese tema.

Puedo decir públicamente no tengo intención alguna ni la tuve en ese momento de ofenderla, ni a ella, ni a nadie. Le pido una disculpa a la senadora, si la ofendí créame que no fue mi intención”, aseguró López-Gatell ayer durante su conferencia diaria.

Y es que la fracción del PAN en el Senado acusó a López-Gatell de ejercer violencia política de género en contra de la Legisladora, cuando éste respondió a sus preguntas durante la comparecencia.

Después dio una explicación de las funciones mentales superiores y asumió una falta de atención por parte de la legisladora, lo cual por supuesto molestó a la Senadora.

Lejos de responder, el subsecretario se dedicó a ofender, me parece que no conoce lo que es la violencia política de género, fue muy ofensivo y actuaré conforme a la ley”, expresó a través de su cuenta de Twitter la Senadora.

Al ser cuestionado sobre el tema este lunes, el Subsecretario manifestó su preocupación, y que sus palabras, aseguró, se malinterpretaron.

Y negó cualquier acto de misoginia hacia ella. Y manifestó respeto por los poderes de la unión, incluyendo a las mujeres que representan el poder ciudadano.

No obstante, López-Gatell reprochó, que a su parecer, la Senadora le hizo señalamientos mal infundados.

Por ejemplo algo que me preguntaba fue: ¿Se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente?, pues está suponiendo que no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual yo pedí respetuosamente, que primero presentaran las pruebas del señalamiento que me parece acusatorio”, manifestó el Subsecretario.