Diego en la mesa

Desde que el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez acudió a la instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León en marzo de 2016, no asistía el Mandatario en funciones a una de las sesiones que realizan. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo los acompañó ayer.

*** 221 MIL DELITOS

La Encuesta Municipal de Victimización presentada reporta que durante el último año ocurrieron 221 mil 170 delitos, 34 mil menos que el año pasado. La cifra negra de delitos disminuyó un poco, pero todavía no hay datos duros para ser optimistas.

*** LUPA A DELITOS

Le expusieron a Diego que falta mayor respaldo de la Fiscalía al modelo de seguridad. En enero se reunirán para revisar el comportamiento delito por delito.

***PAN, APURADOS

El jefe estatal del PAN, Román Cifuentes, anda apurado y no es para menos. Este domingo es el último día que el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó de plazo para el refrendo de cinco mil 160 militantes de un padrón total de 13 mil 400. Hasta el jueves el avance era solamente del 47% y su meta era alcanzar al menos el 70%.

*Y DEPURADOS

El 29 de octubre el Consejo del INE acordó que el PAN de Guanajuato debería hacer esa reafiliación al detectar algunas inconsistencias en los registros (que la credencial de elector no esté vigente, documentos no legibles, etc.), explicó Román. Y eso que no hace mucho el padrón azul de Guanajuato había sido depurado.

*CONFIABLE

Eso sí, el presidente del PAN sostiene que de todos los partidos políticos tienen el padrón más confiable, que les permitió hace poco renovar las 46 dirigencias municipales, el Consejo Estatal y elegir las propuestas de consejeros nacionales.

*SI NO VAN

En esa chamba está el Comité Estatal pues significa una rebanada grande del padrón. Los que no alcancen a reafiliarse porque no se enteraron o no tienen hoy la documentación, les quedará presentar recurso un juicio de protección de derechos.

*AFILIACIÓN ABIERTA

Otro proceso aparte es la afiliación de nuevos militantes, ya llevan 2,439 y el proceso está abierto por tiempo indefinido. Así que con lo que pierdan con el refrendo y lo que ganan con nuevos militantes el padrón no se moverá mucho.

***RELEVOS VERDES

El Consejo Estatal del Partido Verde en Guanajuato sesionó ayer para aprobar cambios directivos a propuesta de su dirigente estatal, Sergio Contreras. El exregidor Gerardo Fernández González ocupará la cartera de Organización que no tenía titular desde que Bety Manrique asumió la aventura en el Gobierno poblano.

*LA MIRA EN 2021

En la secretaría de Medio Ambiente sale el exregidor de Guanajuato, Carlos Ortiz, y llega la exdiputada local yurirense Soledad Ledezma. Y en Juventud va Alfredo Navarro, y su lugar lo ocupa Ricardo García, excandidato a diputado local por el distrito VI y exdirector de la “Escuela para el futuro” en San Juan de Abajo, León.

***MINIMIZAR

Para la alcaldesa celayense Elvira Paniagua Rodríguez el robo de mercancía y de dinero de las ventas del miércoles de la tienda de autoservicio Walmart en Celaya sólo fue un intento de robo del cajero automático.

*PRETEXTOS

No es la primera vez que Elvira argumenta que los grupos delictivos han diversificado sus robos y que los policías tienen que moverse de un lado a otro ante los constantes robos que han sufrido los centros comerciales.

*REALIDAD

Aunque la Alcaldesa siga diciendo que son hechos que suceden en todo el país o le eche la bolita al Gobierno Federal, la verdad es que hay preocupación en el sector empresarial por la facilidad con la que operan los grupos delictivos.