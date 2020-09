La salud de los profesionales clínicos

Un trabajador de la salud proporciona servicios y atención a los enfermos, ya sea de manera directa como los médicos y enfermeras, o indirectamente como lo hacen los profesionales de laboratorio y gabinete, camillería, servicios de higiene y limpieza, administrativos, entre otros. Reconocer el papel que juegan los trabajadores de la salud como el recurso más valioso para la prestación de servicios asistenciales en materia sanitaria, no está sujeta a discusión.

Los trabajadores mencionados se esfuerzan día con día para proveer atención y cuidados a la población demandante pero, ¿gozan ellos de buena salud y son más saludables que sus pacientes?

Desafortunadamente la respuesta es no. A pesar de que hay una percepción (por parte de los trabajadores mismos y la población general) de que existe una cierta inmunidad, invulnerabilidad o resistencia en aquellos prestadores de servicios asistenciales sanitarios, es un hecho que estas profesiones son de alto riesgo y los trabajadores están constantemente expuestos a una variedad amplia y compleja de amenazas a la seguridad y salud en el curso de sus labores.

La exposición a riesgos biológicos (tuberculosis, hepatitis, VIH o COVID 19 a últimas fechas), riesgos químicos (desinfectantes y agentes de limpieza), riesgos físicos (ruido, radiación o caídas), riesgos ergonómicos (objetos pesados y mobiliario inadecuado), riesgos psicosociales (violencia y estrés), riesgos por fuego, explosión o electricidad (por uso de oxígeno y otros gases flamables), hacen que el trabajador de la salud esté bajo constante amenaza a su integridad física y emocional.

Además de estos riesgos, está demostrado que a los trabajadores sanitarios no les va mejor que a la población general cuando se trata de enfermedades como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares y tienen una propensión al tabaquismo, consumo de alcohol, alimentación desordenada, insomnio, obesidad y pobre actividad física, incluso conociendo los riesgos que conllevan todas estas actividades. No es infrecuente el no practicar lo que se predica.

En la conciencia colectiva de los trabajadores de la salud apremia la frase “el paciente es primero” y no es infrecuente que se sacrifique el bienestar propio del trabajador en afán de preservar la salud de los enfermos, sin embargo, más allá de esta convicción propia de los profesionales clínicos, se debe establecer que los trabajadores de la salud requieren protección ante los riesgos que se presentan en los sitios de trabajo y entender que el aseguramiento de la integridad de estos trabajadores es parte fundamental de la prestación de servicios médicos de calidad.

Es una obligación impostergable de las autoridades a todos los niveles la protección de la salud ocupacional de los trabajadores de la salud y de mantener una fuerza de trabajo entrenada y capacitada, con acceso a todas las medidas de protección en el ambiente laboral, en sus herramientas de trabajo y en el medio social en el que se desenvuelven. Es vergonzoso ir a la vanguardia en decesos de profesionales sanitarios y ser calificados pobremente en la prestación de ambientes laborales seguros.

La salud de los trabajadores de la salud, debe reconsiderarse como una prioridad y deben buscarse los medios para proveer lo necesario en el cumplimiento del derecho de tener condiciones laborales decentes, dignas y seguras. No hay otra opción y hay que recomenzar ahora.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre.