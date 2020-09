NY: 11 de septiembre del 2001 (continuación)

2.- A Nueva York arriban periódicamente estudiantes de Derecho o inclusive abogados recién egresados que son promovidos y enviados por Despachos de prestigio en México, normalmente del D.F., de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, para que practiquen en Firmas de Abogados que se asientan en aquella metrópoli.

Así recuerdo que algunos amigos, compañeros de la Facultad de Derecho de la UNAM, estuvieron en los bufetes como Basham, Ringe y Correa, S.C., en el entonces Goodrich, Dalton and Riquelme, en Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle y otros. Allá estuvieron mis amigos, ahora Doctor en Derecho, Carlos Pérez Chow, y los abogados Edgar Garza y Ricardo Díez. Cuando acudí en 1980, fui a saludar a Ricardo, quien aún estaba laborando allá, los otros dos ya habían regresado, pues habían terminado sus prácticas y estudios. Con Ricardo estuve solamente unas horas, primero en su oficina y después lo invité a comer donde él quisiera y le quedara cerca de su oficina; fue así como seleccionó para variar el World Trade Center, no recuerdo en cual de las dos Torres, pero fue en el piso 60 donde había un restaurante, no tan lujoso y costoso como el que se encontraba en el piso 110, “Ventanas al Cielo”, sino mas modesto, pero con un buffet muy extenso y abundante. Comimos, platicamos y nos despedimos.

3.- Ahora me doy cuenta tratando de indagar algo sobre Manuel Campos-Galván, con la magnífica herramienta que significa la red de internet, al localizar el link donde el reportero Cruz Loera, el 11 de septiembre de 2011 a 10 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York escribió la historia de Manuel Campos-Galván, abogado chihuahuense que emigró a Nueva York desde 1994, promovido al igual que los amigos que comenté, por una Firma de Abogados litigantes de Ciudad Juárez, González y Vargas y González Bras. Allí el periodista nos comparte que localizó a Manuel Campos-Galván en Miami Florida, quien amablemente relató que su despacho se encontraba en el piso 39 con vista al sur en la Torre Dos y emocionado describió al periodista que el lunes 10 de septiembre de 2001 instruyó a su secretaria que tendrían mucho trabajo y estarían hasta muy tarde en la oficina porque iba a ser postulado por sus colegas al martes siguiente para presidir la Barra de Abogados en la ciudad y tendría que acudir a un curso de capacitación; “ese día terminamos cerca de la 01:30 de la madrugada”, se dirigió a su hogar sin agenda, portafolios, chequera, porque más tarde regresaría a su oficina y todo lo dejó encima del escritorio. Nunca pensó que ese trabajo excesivo y la jornada tan extensa del día anterior le salvarían la vida.

Continúa el relato de Campos-Galván, indicando que el martes 11 sin la preocupación de llegar temprano a la oficina por las horas extras laboradas la noche anterior, se despertó horas más tarde a la acostumbrada, pero ya todo estaba consumado, las Torres Gemelas habían sido destruidas.

Allí fue donde también nosotros desde aquí pensamos a quién conocíamos en Nueva York, Juan Pablo Fox y su servidor nos acordamos de Manuel Campos-Galván, quien laboraba en una de las Torres Gemelas, pero ya nunca pudimos comunicarnos, pues solo contábamos con el teléfono (212) 912-7400 del despacho Thacher Proffitt & Wood, S.C. Nunca mas supimos de él, hasta ahora que encontré el artículo que les comento.

4.- Por lo que respecta a la Firma de Abogados Thacher Proffitt & Wood, S.C., solo puedo referir a los amables lectores que se trataba de una firma de abogados fundada desde 1848, la cual en la cúspide de su progreso llegó a abrigar a 365 abogados con oficinas en 6 ciudades importantes, incluyendo a la Ciudad de México, cuando sus oficinas sede ubicadas en los pisos 38, 39 y 40 de la Torre Dos del World Trade Center fueron derruidas el 11 de septiembre de 2011 tardó más de dos años para volver a instalarse, cerca de la misma zona, la Firma llegó a estar clasificada entre las doscientas mejores, pero el daño ya estaba hecho y a fines del año 2008 cien abogados incluyendo cuarenta socios abandonaron la Firma para irse a la competencia con Sonnenschein, Nath & Rosenthal; el 23 de diciembre de 2008 la gestión de la empresa anunció oficialmente su disolución (Wikipedia). Actualmente he visto que mantiene algunas oficinas para asesoría y trámites fiscales y comerciales por el rumbo de Cuajimalpa en la Ciudad de México, no se si se rescató la Firma o la integraron nuevos socios.

Ahora que recientemente cambié de domicilio las oficinas de mi Firma de Abogados, localicé entre los expedientes de archivo el antecedente con la correspondencia original y el documento enviado por Thacher Proffitt & Wood, S.C., desde Nueva York fechado el 22 de junio de 2001 con el domicilio “Two World Trade Center New York, New York 10048, (212) 912-7400 Facsimile: (212) 912-7751.” Seguramente uno de los pocos testimonios de la correspondencia que se generó desde las oficinas de esos edificios ahora históricos alrededor del mundo, el cual poseo y lo comparto con los amables lectores, por lo que lo reservé para esta fecha.