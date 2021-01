Alerta Cofepris por venta ilegal de vacuna contra Covid en redes sociales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta ilegal de la vacuna contra Covid-19 de la empresa Moderna TX, INC, la cual se realiza mediante redes sociales.

El organismo presidido por José Alonso Novelo Baeza resaltó que a la fecha no existe ningún permiso para que entes privados importen vacunas contra coronavirus y resaltó que la aplicación del biológico contra la enfermedad respiratoria es totalmente gratuita.

“Esta Comisión informa que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra Covid-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. En México la aplicación de la vacuna preventiva contra Covid-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud”.

Resaltó que la vacuna contra coronavirus producida por la empresa Moderna TX, Inc., hasta el momento, no está autorizada en México, por lo que su comercialización es un delito que además puede poner en riesgo la vida de las personas al no saber la composición del producto que se vende.

“Cualquier vacuna contra Covid-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”.

La Cofepris invitó a la población mexicana a no comprar este producto y resaltó que no está autorizado en el país.

“En caso de encontrar a la venta la vacuna de la empresa Moderna TX, Inc., no debe adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta. Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, puede realizar la denuncia sanitaria”.

Resaltó a aquellas personas que hayan comprado la vacuna y se la hayan aplicado, hacer un reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en diversos puntos de contacto con la comisión tales como la liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

“Esta Comisión Federal continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población”.