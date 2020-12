Sobre la despenalización del aborto que se haga una consulta ciudadana: AMLO

Luego que Argentina despenalizó el aborto, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que su postura es que al ser “un tema polémico” que sean los ciudadanos por medio de una consulta los que decidan, “que se consulte a todos”.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que considera que no es conveniente que se tome una decisión “desde arriba”, sino que debe de ser la aplicación de la democracia participativa.

“Esta es una decisión que tomaron en Argentina, en el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten, las que están a favor de estos cambios en la legislación.

“Hay libertad absoluta y en temas muy polémicos lo mejor siempre he sostenido es que se consulte a los ciudadanos que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso, de las mujeres que decidan con libertad, pero que no se impongan nada. El mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista, pues el método democrático es lo que siempre he sostenido.

En Palacio Nacional, el mandatario expresó que: “La consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes, o no, dependiendo de la opción de las mujeres.

“Yo lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba, que aún existiendo una representación legal legítima, como lo es el Poder Legislativo, consideró que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa, Entonces hay forma de hacerlo y hay mecanismos para poder solicitar una consulta.

“Si se considera que es importante, necesario hay la vía para que se decida que no intervenga estructuras de poder. Esto es que no sea un asunto de gobierno o los Poderes o de las Iglesias, sino que sea un asunto, de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo, por eso pienso que lo mejor es la democracia, que la gente se exprese, se hace una consulta y a partir de ahí, el gobierno tiene que actuar”, dijo.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador indicó que el gobierno debe de acatar el “mandar obedeciendo” y no se debe de oponer a nada, sino que se debe de tomar en cuenta la opinión de las personas.

“No pensar que las personas no saben lo que conviene o no conviene y en este caso las mujeres. Ese es mi punto de vista”, aseveró.