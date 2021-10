León, Guanajuato.- La fila para aplicarse la vacuna COVID en la clínica familiar del ISSSTE de León no solo destacó por ser rápida, sino también porque en ella se encontró al ‘amigable vecino’, el Hombre Araña (Spiderman) y confesó que le tiene miedo a las agujas.

Se trata de Eladio, un joven vecino de la colonia Azteca, que acudió a vacunarse junto con su familia, pero con una peculiar vestimenta: el traje “Iron Spider” del Hombre Araña, con el que se presenta Spiderman en una de las más recientes películas de Marvel.

Las miradas se fueron inmediatamente al joven que tomó la espera para recibir la vacuna COVID con buena actitud, pues ha participado en varias convenciones de cómics con este y otros disfraces. Incluso saludó a niños que se acercaron a él.

De hecho mi mamá me dijo que no viniera así vestido, que se iban a burlar de mí pero yo dije, ‘No importa, me aguanto’. Pero ya saludé a varios niños y ya uno que estaba llorando se tranquilizó cuando lo saludé” platicó entre risas el joven vestido de Spiderman.