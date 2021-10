Ciudad de México.- Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela dijo que no vacunaría a sus nietos contra el COVID, defendió la labor de Hugo López-Gatell durante la pandemia y recibió reclamos de los legisladores de oposición por el manejo que se le ha dado a la contingencia en el País.

Alcocer Varela reiteró su postura contra la vacunación anti COVID en menores, al argumentar que puede entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños. Aclaró que está tan seguro de ello, que él no vacunaría a sus nietos.

"Aquí mismo se solicita la vacunación, se amparan para vacunar a los niños y esto no está probado todavía, lo que sí está probado científicamente es que los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida, y ¿cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico que lo defenderá toda su vida con la llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna? Yo respondo, a mis nietos nos los vacuno", aseveró.

El funcionario federal dijo que si un menor tiene una comorbilidad, es viable vacunarlos porque sus sistema inmunológico no es tan fuerte, y recordó que el gobierno ya inició con la vacunación de las poblaciones más jóvenes con alguna comorbilidad.

"Pero mientras no tengamos una respuesta no podemos actuar ni con acciones oportunistas ni con ansiedad", detalló.

Alcocer Varela aclaró que también hay dudas sobre la aplicación de una tercera dosis de vacunas como refuerzo a quienes ya están imunizados.

"Todavía hay mucho que aprender y hay que tener la calma, y no hay que cuestionar la estrategia de vacunación porque está comprobado que tal y como se hizo permitió disminuir la mortalidad en forma tan clara que no se discute", agregó.

México, rumbo a la normalidad, afirma Secretario de Salud

Alcocer afirmó que el País se encuentra en el camino de retorno a la normalidad y defendió al subsecretario Hugo López-Gatell, a quien describió como un buen orador.



Indicó que si bien se lograron reconvertir 11 mil 681 camas para la atención de pacientes críticos, actualmente se encuentran ocupadas sólo el 22 por ciento de las camas generales y el 20 por ciento de las camas con ventilador.



El funcionario federal presumió que la pandemia lleva 11 semanas en descenso, de ahí que México se encuentra en el lugar 18 entre los países con menos casos y muertes confirmadas por cada 100 mil habitantes.

Señaló que 9 estados en semáforo verde y 22 en amarillo son un buen indicador de que México se encuentra en camino hacia la normalización de las actividades y presumió que en el marco de la tercera ola de contagios, las autoridades sanitarias han sido más eficientes y rápidas que en las dos olas anteriores.

Interpelado en varias ocasiones sobre la razón por la que el subsecretario Hugo López Gatell sigue al frente de la estrategia de atención a la pandemia, Alcocer justificó que se trata de un mejor orador que él y se describió como un funcionario al que le gusta más la acción que hablar.

El por qué Hugo López-Gatell, y lo oímos en las presentaciones previas como uno de los que directamente se ubica por ser el vocero, el que da la voz, el que tiene esa facilidad e incluso señalarlo, la tiene mayor que lo que yo pueda expresar, porque no es mi fuerte el hablar, mi fuerte es actuar", indicó.

El titular de la Secretaría de Salud calificó a López-Gatell como un epidemiólogo con mucho conocimiento; no obstante, justificó que su forma de hablar es directa y ha estado expuesto por mucho tiempo.

"¿Y por qué no yo? Porque yo estoy en la acción más que en la promoción de lo que se hace", reiteró.

Lo anterior luego de que la panista Martha Estela Romo le entregó la que, dijo, podría ser su lápida y un marcador para que escribiera en ella cómo le gustaría ser recordado, lo que generó la molestia de los morenistas.



"¿Cómo le gustaría ser recordado, como el hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió instrucciones, a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y el sufrimiento de los mexicanos?", cuestionó.



El perredista Marcelino Castañeda acusó a Alcocer de ser omiso ante el subsecretario, a quien llamó "miserable", y recordó que en el marco de la pandemia defendió al Presidente afirmando que su fuerza es moral y no de contagio, luego de que éste afirmó que los abrazos no representaban un riesgo, e incluso calificó a los padres y madres de niños con cáncer como golpistas.

Qué forma más estúpida de arrastrarse de este tipo, que forma más miserable de reprimir a quienes exigen con angustia el derecho de salud de sus hijos y si ustedes defienden eso también ustedes son miserables", dijo.

El legislador aseguró que la pandemia no se ha ido y pidió al Secretario dejar de optar por un buen orador y poner en lugar del López-Gatell a una persona con experiencia.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, recordó que 595 mil 263 mexicanas y mexicanas han perdido la vida en el último año y medio y bajo su gestión como titular de la Secretaría de Salud, lo que representa 10 veces más que el "escenario catastrófico" que vaticinó López-Gatell.

El ex Secretario de Salud acusó a Alcocer de haber abdicado su responsabilidad ante la pandemia y de haber permitido ser desplazado por un personaje a quien calificó de "lenguaraz".

"Entre usted y yo, señor Secretario, no caben evasivas ni medias tintas: usted abdicó de su responsabilidad, permitió que lo desplazara un subordinado lenguaraz, que dictase su voluntad un hombre que desprecia la ciencia y usted ignoró los mecanismos que la Constitución prevé en caso de emergencia sanitaria", sostuvo.

Chertorivski criticó que incluso el proceso de vacunación ha sido utilizado como un instrumento de propaganda, a pesar de que sólo el 41 por ciento de la población tiene un esquema completo.

El priista Xavier González Xirión exigió al Secretario que asuma su papel como cabeza del sector Salud y que, con su experiencia, rearme dicho sector, porque desde las "ocurrencias" se ha roto complemente.

"Si no puede o no quiere o no lo dejan, lo conmino que haga lo honorable y presente su renuncia. Que en el futuro se asignen las responsabilidades a quienes correspondan. En 2020 fueron 350 mil muertes en exceso y el 2021 va peor. Los muertos ya no pueden hablar y nosotros los vivos, sí, aquí estamos", expresó.

