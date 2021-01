Carta dirigida a Joe Biden (Le presento a López Obrador)

Va a conocer un hombre honesto que desgraciadamente no ha podido vencer a la maldita corrupción; sobre todo la de su gabinete, que es terrible.

Estimado Presidente Biden: A nombre de casi todos los mexicanos, permítame felicitarlo por su toma de protesta como el 46 avo presidente de los USA.

Me queda claro que será un gran presidente, al igual que su vicepresidenta y próxima presidenta de los USA, la Sra. Kamala Harris.

El motivo de mi Carta Semanal es para expresarle mi punto de vista de cómo veo su relación con nuestro querido presidente Andrés Manuel.

Pero antes de llegar a este tema, quiero expresarle como mercadólogo político que soy, lo que aprendí de su elección:

Hace 4 años, el candidato carismático y muy poco inteligente, le ganó la elección a una candidata inteligente pero no muy carismática.

4 años después, el candidato inteligente y poco carismático, barrió al candidato carismático y muy poco inteligente.

También me llamó la atención que Trump perdió en las 2 elecciones el voto popular aunque en esta última elección, haya tenido la mayor cantidad de votos populares que un candidato perdedor haya sumado en una elección.

En fin, mi querido amigo, siento que las reglas electorales están cambiando y hay que estar con los dos ojos bien puestos.

Una vez platicado mi sorpresa, vayamos con nuestro presidente Andrés Manuel.

Usted se va a encontrar a un ser humano muy carismático, inteligente y muy creyente.

A un hombre que ama a su país y que quiere que el segmento más necesitado del país progrese y prospere. (Al igual que todos nosotros lo deseamos).

Va a conocer un hombre honesto que desgraciadamente no ha podido vencer a la maldita corrupción; sobre todo la de su gabinete, que es terrible.

Se va a enfrentar con un presidente muy macho y muy hombrecito.

No le tiene miedo a nadie, excepto a Trump.

A un hombre que le gusta mucho MENTIR mucho.

A un presidente que le gusta mucho PROMETER, pero NO CUMPLIR.

Un presidente que maneja a México como lo manejaba el viejo PRI allá en los años 70.

Y en este tema, intuyo que la nueva temática de las excusas para este año, será echarle la culpa de nuestras desgracias a todos ustedes en lugar de echarle la culpa a Peña Nieto y Calderón.

Así que mi querido presidente Biden, váyase preparando…

También mi querido presidente Biden, como el 6 de junio tendremos nuestras elecciones intermedias, se va a encontrar usted a un presidente-candidato.

No sabe, Mr. Biden, ¡cómo le encanta hacer ese papel!

Y aquí entre usted y yo… no sabe lo bien que lo sabe hacer. Así que por favor no se desespere si cuando usted le llame no le contesta el teléfono. Seguro estará de gira en Zacatepec.

Cambiemos el tema y hablemos de nuestra asociación:

Presidente Biden:

NO ESPERE MUCHO. ¡NO SEREMOS BUENOS SOCIOS!

Conste que se lo digo desde ahora.

Ni nuestro presidente ni nuestra nueva secretaria de Economía, tienen la más remota idea de lo que significan las finanzas.

Después de Ghana, somos el PENÚLTIMO PAÍS EN EL MUNDO en el que nuestro gobierno fue el que MENOS APOYÓ al sector privado.

Seguro haremos negocios con China y Rusia sin que le importe lo que digan las reglas escritas del nuevo tratado.

También, Sr. Biden, se va a encontrar con un enemigo de la energía limpia, igualito que Trump.

Nada más que este enemigo salió más necio que Trump y está ¡¡construyendo una REFINERÍA!!!

¡Imagínese!

En fin, presidente Biden, esta Carta Semanal es solamente una cereza de lo que usted se va a encontrar en estos próximos 3 años y 10 meses que le quedan a nuestro presidente..

Le deseo lo mejor.

Y…

Tenga paciencia.

Y por último:

De casualidad…

¿No necesita un avión?

eluniversal@alazraki.com.mx