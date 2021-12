La característica central de los seres vivos es el movimiento. ¡Celaya se mueve! A pesar de la problemática que nos aqueja: ¡Celaya está viva!

Dos eventos no relacionados me alegraron el día viernes y me dan esperanza; el primero tiene que ver con una fuga de agua reportada el jueves y atendida a las 8:30 de la mañana del viernes. Ver a los trabajadores de Jumapa atendiendo la llamada me alegró el día, no solo por la importancia del vital y cada vez más escaso líquido, sino por la atención que institucionalmente se le da a su cuidado.

El segundo evento está relacionado con la Celaya a la que aspiramos; El Centro Universitario CELSUS, que tiene entre sus prioridades el tema de investigación y desarrollo en biotecnología y el impulso de sistemas de gestión empresarial adaptados a la idiosincrasia mexicana, inició un seminario sobre finanzas y negocios, aperturado por dos conferencias, una: “México Frente a los Desafíos del Cambio”, impartida por el periodista de negocios Rodrigo Pacheco, en la que se trataron temas nacionales e internacionales que describen el origen y a donde vamos en materia comercial y financiera, así como el papel y lugar de México en la realidad presente y futura, destacando las áreas de oportunidad que tenemos, así como los impactos de la política nacional y la pandemia en la realidad que vivimos. La otra: “Celaya la Puerta de Oro del Bajío”, fue impartida por el C. Secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del estado de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, de ella destaco una frase del Secretario: “No hay cosa más cara que la ignorancia”, lo que comparto; el camino de reconstrucción del presente y construcción del futuro de Guanajuato y Celaya, pasa por la educación y formación de sus ciudadanos, en ese sentido, es mi idea, se requiere de adaptar, modernizar, actualizar, los contenidos y currículas educativas, para, no solo formar técnicos y profesionistas, sino formar ciudadanos con el potencial y flexibilidad para adaptarse al cambio desarrollando competencias para ello, dejando atrás la memorización como concepto de evaluación académica, para, así, formar ciudadanos pensantes, críticos y productivos, con la capacidad de vivir vidas plenas y felices, que nutran a la República para lograr, no solo el progreso tecnológico y económico, sino el desarrollo social en un entorno de respeto y libertad que permita florecer lo mejor de cada mexicano para alcanzar una convivencia de paz, seguridad y tranquilidad que sea fundamento del México del futuro. En palabras del Secretario Usabiaga: “Necesitamos formar sociedad” y añado, al margen del costo económico y eventualmente político que representa tener ciudadanos pensantes, es indispensable formar sociedad para poder rediseñar nuestras formas de vivir y organizarnos de manera sustentable y racional.

Un enfoque que llamó mi atención y que obviamente, por mi edad me congratulo, es el de aprovechar el capital humano y la experiencia de los adultos mayores, no de gratis los pueblos en la antigüedad, con sabiduría se gobernaban con Consejos de Ancianos, no solo por el conocimiento, la madurez y la experiencia, sino que, por la edad, ya estaban ajenos a pasiones como la búsqueda de poder y de dinero y su motivador era simplemente servir con inteligencia a su comunidad.

Finalmente, llamó mi atención un dato: En tiempos de Cristo la población humana era de aproximadamente 300 millones de personas, después de 2,000 años somos 7,500 millones y para el año 2050 creceremos un 40% adicional, lo que nos llevara a tener una población de más de diez mil millones de seres humanos, en un planeta redondo con limitaciones reales en sus hábitats y sus recursos naturales… ¡El reto es enorme!; o lo abordamos con responsabilidad e inteligencia o las futuras generaciones tendrán un infierno en vida,… heredado por nosotros. La buena noticia: ¡Celaya se mueve!... ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

MGL

