El celular de "El Carrete"

Cuando se detuvo a Santiago Mazari Miranda, alias "El Carrete", el 1 de agosto del año pasado, se le aseguró un celular que contenía 11 mil 699 mensajes de audio. Esos audios contenían conversaciones entre Mazari Hernández y diversos colaboradores pero también, en una muy buena parte, con autoridades federales, estatales y municipales.

El celular quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que lo conserva como evidencia. Inexplicablemente, dicha evidencia, que podría desentrañar la red de vínculos que el líder de Los Rojos estableció con el poder político en Morelos y Guerrero, permanece bajo llave: el fiscal Uriel Carmona lo conserva en un cuarto de evidencias.

"El Carrete" hizo la primera parte de su carrera criminal bajo el servicio de Arturo Beltrán Leyva, de quien fue escolta. Tras la muerte del capo quedó como jefe de plaza de Los Rojos en Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlán. Cuando los líderes del grupo criminal Crisóforo Maldonado y Antonio Eli Román Miranda fueron asesinados en pugnas de poder, "El Carrete" ascendió, y bajo el cobijo del grupo político de su tío, presidente municipal de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, se convirtió en amo absoluto de Morelos.

La persecución a que lo sometió el comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella, desbarató parte del poder que Mazari Miranda había construido. En 2017, se interceptó un mensaje en el que un colaborador le advertía al Carrete que el comisionado, "en coordinación con la Marina", estaba a punto de aprehenderlo y lo urgía a "hacer algo con ese pendejo": asesinarlo. El intento de asesinar a Capella se desactivó antes de que los mensajeros se pusieran en marcha. Mazari tuvo que irse del estado: operó desde Oaxaca, a través de unos hermanos conocidos como "Los Oaxacos", y luego buscó alianzas en la sierra de Guerrero: en esos trámites fue detenido.

En un conjunto de mensajes de audio contenidos en su teléfono, se le oye conversar con un funcionario no identificado: intenta lograr un trato para que le echen "la mano" a cambio de limpiar de criminales el estado de Morelos:

"¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! —dice Mazari en el Audio 1— Pues ya conocerán mi voz, con quién tienes el gusto. Aquí estamos oiga, en qué nos puede echar la mano, ya ve que andamos limpiando, reacomodando las cosas, pues ya ve que pinche Graco se nos portó mal, y nos traicionó y metió gente que no debía, y se hizo un pinche cochinero, entonces ya estamos acomodando las cosas. ¿Qué onda? A ver si contamos con usted.

En el Audio 2, el funcionario responde: "Ok, mira, ¿cuánto tiempo tú me das para checar tu propuesta aquí con mi jefe y ver, pues? ¡Sale!".

"Ok, mire. Usted está consciente de que tenemos que trabajar juntos para tener bien al estado".

Vuelve a oírse en el Audio 3 la voz de "El Carrete", quien menciona a algunos de los principales grupos criminales activos:

"Yo voy a limpiar todo el pinche estado de punta a punta, ¿si me entiendes? (…) Hay mucho gobierno confundido que anda con Abel Maya, anda con Crispín, ¿si me entiendes? Anda con el este güey de Los Linos, anda con el puto del Ray, ¿si me entiendes?, con El Rey Pineda, o sea son grupitos… Yo traigo, o sea no te lo presumo ni mucho menos, yo todo el tiempo me he estado en el norte, pues ya lo debes saber quién soy, de donde vengo, ¿no? Entonces, los camaradas míos, pues yo corro con la línea de Culiacán…"

"El Carrete" logró cooptar más del 40% de los municipios de Morelos. Impuso candidatos, pagó campañas, cobró favores. Sus audios son la bitácora de un viaje criminal que manchó de sangre un estado.

¿Qué espera el fiscal para procesarlos? Mientras el teléfono se guarda bajo llave, una clase política criminal se ampara en la impunidad. ¿A quién quieren proteger?