EL VIEJO REFRÁN dice: "divide y vencerás". Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador venció, pero insiste en seguir dividiendo.

AL PRESIDENTE le cuesta trabajo entender que los problemas de México no son los problemas de Morena, vaya ni siquiera son de la 4T, sino de todo el país. Y, por lo mismo, las soluciones no están, no pueden estar, únicamente en su cabeza, en su bando, en su camarilla.

LA RUTA que el Presidente está siguiendo es la de convertirse en el emperador sobre las ruinas; el amo y señor de la nada. Sin embargo, aunque el Presidente quiera creer que con él empieza y acaba la historia, México seguirá más allá de 2024... y todas las malas decisiones de este sexenio terminarán pasando la factura.

ALGUIEN debería enseñarle a AMLO -¿estás oyendo, Marcelo?- la carta anual que el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, le acaba de enviar a sus accionistas. En especial un párrafo que dice: "Las empresas y el gobierno colaborando juntos pueden superar nuestros mayores desafíos: desigualdad de ingresos, oportunidades económicas, educación y atención médica para todos, infraestructura, viviendas asequibles y preparación para desastres, por nombrar algunos". ¿Así o más claro?

UNA de las periodistas más reconocidas a nivel internacional sobre el tema energético, la egipcia Amena Bakr, escribió hace unos días algo que seguramente no le va a caer muy bien a Rocío Nahle.

SEGÚN ESTO, en la reciente reunión de OPEP Plus, Bakr preguntó a los representantes de los países petroleros si alguno se había opuesto a la paulatina reducción de los recortes en la producción de crudo. Y una de las respuestas fue: "¡Nadie quería ser otro México, todos nos apoyamos". Luego de que la titular de Energía estorbó los acuerdos del año pasado y al final creyó que le aplaudían a ella, así nos ven ahora en las grandes ligas petroleras.

UNA DUDA: los niños que tomaron las armas en Guerrero para unirse a las autodefensas en contra del crimen organizado, ¿son neoliberales o son fifís? ¿O acaso son de la mafia del poder? ¿Será que son oootro montaje en contra del gobierno?

EN LO QUE las redes de la 4T encuentran cómo desacreditarlos, 31 niños menores de 12 años se unieron a la "policía rural" en la Montaña Baja guerrerense, porque ni el gobierno federal ni el gobierno estatal se han ocupado en llevarles paz, educación y bienestar.

SERÍA BUENO saber si en algún momento de su rebelión contra el INE, el morenista Félix Salgado Macedonio tiene algo que decir sobre los niños que tuvieron que dejar las aulas para tomar las armas. Esa sí es una tragedia, no que le hayan quitado la candidatura.

A DIFERENCIA de otros países latinoamericanos, en México está completamente descartado el riesgo de un golpe de Estado. El hecho de que sean los militares quienes realmente gobiernan tenía que tener alguna ventaja, ¿no?