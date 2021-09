Golpear a migrantes

Hemos visto en los últimos días un video de integrantes de la Guardia Nacional que con sus escudos derriban a un padre migrante mientras carga a un niño en brazos. Otro, del periodista Benjamín Alfaro, exhibe a un agente del Instituto Nacional de Migración que patea en la cara a un migrante caído. Ante esos casos es inevitable la pregunta: ¿qué pasó con la apertura que prometió el presidente?

La migración "no es un problema", declaró López Obrador en octubre de 2018, cuando era presidente electo: "Nada de maltrato con migrantes centroamericanos; no queremos que ellos sufran lo que padecen nuestros compatriotas; no queremos que haya injusticias en Guatemala, Canadá, El Salvador; queremos un mundo sin injusticias, queremos un mundo que defienda el derecho a la vida; va a haber trabajo para nosotros y los que necesiten que vengan de otras partes. El que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso. No es atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, sino dando opciones, alternativas".

Son palabras de una loable filosofía humanista, pero una de las consecuencias fue promover las caravanas de migrantes. Estas fueron convocadas por grupos organizados que se negaban a registrarse en la frontera y que dieron "portazos" para irrumpir en territorio nacional. No tenían, sin embargo, deseos de permanecer en México, donde eran objeto de violencia. Su intención era ir a la frontera con Estados Unidos para cruzar ilegalmente o pedir asilo.

Las caravanas provocaron la ira del entonces presidente Donald Trump, que las calificó como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió a López Obrador que cerraría la frontera con México si no tomaba medidas para detenerlas. AMLO cedió, cerró la frontera a los migrantes y empezó a usar la Guardia Nacional para detenerlos.

El presidente se ha visto obligado a entender que la migración es un tema muy delicado en política. El rechazo a los migrantes no solo es relevante en la Unión Americana, al grado que puede definir una elección presidencial, como la de 2016 en la que Trump hizo campaña con la promesa de construir un muro en la frontera, sino también en México, donde muchos ciudadanos cuestionan la apertura a migrantes cuando hay problemas económicos y de empleo en nuestro país. Hoy vemos un contraste entre la generosa acogida a los refugiados afganos, que aplaudo, y la respuesta violenta a los centroamericanos o haitianos, que buscan que se legalice su estancia en nuestro país.

La resistencia a la migración es producto de la desconfianza ancestral que los seres humanos tenemos ante quienes no pertenecen a nuestra tribu, etnia o comunidad. La experiencia histórica, sin embargo, nos dice que los países se benefician de los inmigrantes. Una de las razones por las que Estados Unidos logró construir su gran prosperidad en los siglos XIX y XX fue su apertura a la migración, que contrasta con el cierre que siempre mantuvo en México. El canciller Marcelo Ebrard está trabajando en una nueva ley de migración, que espero represente una mayor apertura, ordenada y sensata, como la que el gobierno de México exige a Estados Unidos.

Mientras se logra esta legislación, empero, México vive una situación compleja. La promesa de AMLO de abrir las fronteras a los migrantes se ha evaporado. Recibimos a refugiados afganos, pero la Guardia Nacional y los agentes de migración detienen y golpean a centroamericanos y haitianos. No es una política que podamos defender con orgullo.

AMLO aprovechó su mañanera de ayer para presentar su nuevo libro A la mitad del camino. Es bueno saber que le sobra tiempo para escribir un libro y que puede además aprovechar una conferencia de prensa en Palacio Nacional para promoverlo y aumentar sus ventas.

