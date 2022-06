Las mujeres al frente en la guerra y en la paz

Les relato estimados lectores la historia y resolución propuesta intitulada “Justice and security for women in peace reconciliation” a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el pasado miércoles de la Sra. Yevheniia Kravchuk de Ucrania, quien es legisladora y vicepresidenta de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa desde enero del 2021 y su ponencia en el Hemiciclo era la primera que presentaba.

Yevheniia nació en Ternopil, Ucrania, el 23 de diciembre de 1985 (37 años) en una familia de médicos, es graduada del Instituto de Periodismo de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y graduada del “Future Leaders Exchange Program” en los Estados Unidos. Experta en comunicación fue miembro del Festival Internacional de Cine de Odesa, productora y guionista del documental Zhyvil. Su partido político es “Siervo del Pueblo” y fue electa legisladora y es vicepresidenta del Comité de Política Humanitaria y de Información desde agosto de 2019.

Inició su ponencia diciendo: “Es mi primer reportaje y se volvió muy personal. Nunca supe que terminaría en él durante la invasión a gran escala de la Federación Rusa a Ucrania. Y de hecho, cuando regresaba de la misión de investigación sobre este informe desde los Países Bajos, viajaba desde Amsterdam y antes de eso desde La Haya, aterricé en Boryspil, en Kiev, y ese fue el último vuelo el 23 de febrero. Fue el último vuelo que aterrizó en la capital de Ucrania. Y realmente espero que haya muchos más vuelos después de que ganemos esta guerra”.

En el perfil de su informe se muestra cuán mala puede ser la situación de las mujeres durante los conflictos, empeorada por sistemas que no brindan suficiente protección, reconocimiento o justicia adecuada. Muestra las consecuencias negativas duraderas de la guerra como ocurre con las mujeres de la ex Yugoslavia, y relata también éxitos de cómo las mujeres están ganando importancia en los mecanismos políticos, legales y sociales para la justicia, la paz y la reconciliación, incluso en los tribunales penales internacionales.

Visibiliza cómo las mujeres son las primeras víctimas de la guerra y se refiere a la horrible forma en que la violación y otras formas de violencia sexual, la mayoría de las veces contra mujeres y niñas, se utilizan como arma de guerra. Evidencia que al frente de la guerra también las mujeres son soldados: el 17% de las fuerzas armadas de Ucrania son mujeres, además de que miles de mujeres son activas defensoras ciudadanas, médicas, madres, activistas, lideresas y políticas, y asegura con firmeza que todas ¡son muy buenas! Y lo creo.

Expone ejemplos del poder de las mujeres como la viceprimera ministra ucraniana que ha estado negociando intercambio de prisioneros y corredores seguros; otra viceministra con la responsabilidad de la integración europea de Ucrania. Propone que en todos nuestros países las mujeres deben ser empoderadas para jugar un papel más importante dentro de los más altos órganos de toma de decisiones y en las conversaciones de paz.

La asamblea votó por unanimidad la propuesta de Yevheniia, estableciendo formas en que las mujeres pueden estar mejor protegidas en situaciones de conflicto, más involucradas en las negociaciones de paz y mejor representadas en la reconstrucción y curación en situaciones posteriores a un conflicto. Se dijo que sin duda alguna, las mujeres tienen la capacidad de resistir, adaptarse e innovar, sanar, comunicar y también son líderes. Se hizo el recordatorio como ejemplo en salud, que las mujeres jefas de estado se encuentran entre los países que manejaron la pandemia de covid-19 con más éxito.

Mención especial hago del largo camino que hay aún que recorrer para pasar de los dichos a los hechos para tener en cuenta el potencial de las mujeres. De las evidencias recolectadas al escuchar a las mujeres de los Balcanes, la Corte Penal Internacional, el Mecanismo Residual para la ex Yugoslavia se aprobaron una serie de recomendaciones para que los estados miembros ratifiquen e implementen las normas jurídicas internacionales que prevén la protección de las mujeres y su empoderamiento, en particular aquellas que forman parte de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas.

Nuestro país es miembro observador de la Asamblea Parlamentaria (Canadá e Israel son los otros dos) desde hace 23 años. Esta organización dio la apertura a la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hace 11 años (Convenio de Estambul), México aún no lo ha firmado. Insistiremos en ello desde el Congreso de la Unión.

