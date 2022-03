Merecido homenaje

Como una forma de rendir homenaje y reconocimiento a grandes maestros en diferentes áreas de las Ciencias, es usual que se haga a través de publicaciones especiales dedicadas a ellos precisamente; pero cabe aclarar que en muchos casos no es necesario que quienes participamos en esas publicaciones por invitación de alguna coordinación nos refiramos estrictamente a la persona referente, sino a algún tema afín a la materia o a la Ciencia propia de la especialidad de quien recibe ese homenaje.

En el caso que ahora nos ocupa, la idea y coordinación de la Profesora Doctora Hilda Marchiori, eminente Criminóloga docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Directora de la Revista Especializada “Victimología” fue la responsable de la publicación honorífica, que conjuntó los trabajos de 32 diferentes autores, estudiosos del Derecho Penal y de la Criminología, pero con la característica coincidente de emitir escritos con referencia a las experiencias o vivencias personales, con la Maestra Rocío Naveja Oliva, inicialmente Economista por la Universidad de Guadalajara y posteriormente Maestra en Desarrollo Humano y Social y Doctorante en Educación y Política Criminal; esto es que el texto creado en su honor fuera producto de grandes Maestros que convivieron, conocen y reconocen a la Maestra Naveja en su trayectoria y obra, tanto docente y formadora de criminólogos, como administradora y Rectora de una Institución de Educación Superior, como lo es la Universidad Humani Mundial, de León, Gto.

Así se imprimió el Libro de la serie “Criminólogos”, en su honor. De los 32 participantes en esos trabajos se encuentran estudiosos de la talla del Dr. Luis Rodríguez Manzanera y de la Dra. María de la luz Lima Malvido, así como también el profesor Elías Soae, Ex jefe de la Policía Comunitaria en Jerusalén, Israel; del Dr. Gerardo Saúl Palacios Pámanes Ex Rector, Fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León; del Dr. Paolo Savarese, Profesor Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Teramo, Italia; Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga Ex Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato e investigador de la Universidad de Guanajuato; Dr. Orlando Camacho Nacenta, Director General de “México SOS”; del Maestro Alvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato; y Dra. Ruth Villanueva Castilleja, miembro Fundador del Claustro de Doctores en Derecho de la UNAM y Catedrática de diversas Universidades e Instituciones en el área de Post Grado; entre otros.

En plena pandemia de Covid 19, o sea entre 2020-21, se gestó la elaboración y recepción de los trabajos; en lo personal, me llamó la Dra. Ruth Villanueva y después sus asistentes para invitarme a participar en esta publicación, advirtiéndome discreción, para sorprender con mayor reconocimiento al personaje de esta serie.

Con la lectura de las aportaciones de esta pléyade de autores, he conocido más de los esfuerzos, cualidades y actividades de la Maestra Naveja a lo largo de su brillante carrera; en donde hemos confluido alabando su sencillez de trato; su hospitalidad en su recinto universitario; el gran número de simposios que durante años ha organizado la Universidad “Humani Mundial”; sus visitas y recorridos por varias ciudades de la República Mexicana sumando acciones y experiencias con motivo de su constante participación y liderazgo en los “Observatorios Ciudadanos” y en las “Mesas Ciudadanas de Seguridad y de Justicia”, sorteando dificultades, desdenes y hermetismo de autoridades a veces representadas por burócratas de alto nivel, huraños, oscuros y algunos francamente groseros, pero que Rocío Naveja con su persistencia, lenguaje exquisito y educado, con energía y firmeza, las ha superado; al grado de encontrar apoyo en los sectores empresarial, educativo y de participación de ciudadanos, muchos ciudadanos.

Bienvenida esta loable y digna obra en su honor, que si bien la oriundez de Rocío Naveja se ubica en Unión de San Antonio, Jal., su vecindad aquí en León, Gto. desde hace muchos años nos brinda orgullo y decoro.