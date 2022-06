NOTARIOS.

Vaya trabajo el que le tocó hacer a José Luis Manrique Hernández, Subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, el de supervisar todas las notarías de los 46 municipios de la entidad. Hay una lista negra de notarios que están en posibilidad de perder el Fiat.

UNO POR UNO

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Unos procesos de sanción van más adelantados que otros, pero los que están en capilla tienen que poner sus barbas a remojar, pues han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Colegio de Notarios de Guanajuato. Y por lo que se sabe las autoridades van con todo.

SALIDA DIGNA.

Una salida digna para algunos notarios que están en esa lista es que renuncien, como lo han hecho otros a los que se les detectó irregularidades, una sugerencia para evitar el quemón. Así lo hicieron dos que tres que de plano se dedicaron a litigar.

SIN OBSTÁCULOS.

Este jueves le notificaron al Notario No. 47 Enrique Macias Chávez, la revocación del FIAT. A los funcionarios de la Secretaría de Gobierno les anticiparon que posiblemente se había amparado, pues dicen que le filtraron información del proceso en su contra. Pero finalmente el notario aceptó los resultados del proceso.

DEFENSA

No está todo perdido, para los notarios en esta situación se sabe que hay recursos legales para intentar que les devuelvan el Fiat, pero hasta la fecha no se sabe de ningún notario en dicha situación que haya regresado a su oficina después de un proceso de este tipo .

DESAMPARADOS

Los que quedan desamparados con los clientes que tienen en trámites escrituras y otros documentos, pues para que el gobierno designe un notario sustituto tienen que pasar muchos meses, hasta que el notario al que se le retiró el Fiat agote todos los recursos de defensa. Y luego los notarios designados no reconocen pagos que los clientes le hicieron a su notario y tienen que pagar de nuevo. Es todo un lío.

DAVID CONTRA GOLIAT

En la sesión del ayer del Pleno del Congreso, prácticamente toda la oposición junta (Morena, una del PRI, PVEM y MC), le dieron un revés a la mayoría panista y le echaron abajo una reforma al artículo 1 de la Constitución Política del Estado cuyo dictamen era aprobatorio y que creían que ya tenían seguro.

NADA DE ARCOIRIS

La historia comenzó el miércoles, en la sesión de la Junta de Gobierno, cuando los cuatro coordinadores opositores: el priísta Alejandro Arias, el ecologista Gerardo Fernández, la anaranjada Dessire Ángel y el moreno Ernesto Millán, propusieron al azul Luis Ernesto Ayala, que se discutiera el oficio que propusieron la semana pasada para iluminar con la bandera arcoiris el Palacio Legislativo, a propósito del Día internacional del Orgullo LGBTI, a celebrarse el 28 de junio.

SIN RASTRO

Dicen quienes estuvieron en esa reunión privada, que Christian Cruz Villegas, secretario del Congreso y secretario técnico de la Junta de Gobierno, se negó a que se discutiera. Sólo les dijo que no hubo acuerdo político, no quiso que se votara y ni siquiera que quedara en acta ni en la minuta de la reunión. El secretario fue el que decidió todo y Luis Ernesto Ayala sólo asentía, dicen los presentes ahí.

OJO POR OJO

Así que después de ese rechazo, ayer por la mañana, las cuatro bancadas opositoras acordaron que si el PAN les rechazó su propuesta arcoiris, ellos le rechazarían al PAN su reforma constitucional que incluía el principio de “gobierno digital” y el derecho de todos los guanajuatenses a tener internet.

DIÁLOGO

No es que estuvieran en desacuerdo con la reforma, pues sí la apoyaban en su contenido, pero lo que querían los opositores es dar el mensaje de que necesitan a la oposición para negociar y para dialogar. Y que los acuerdos políticos se logran hablando, no imponiendo “que no hay acuerdo”.

NO LES ALCANZÓ

Todo estuvo a favor de los opositores, pues para una reforma constitucional se necesitan las dos terceras partes de los diputados, es decir, 24 votos, pero como los priístas Alejandro Arias y Gustavo Adolfo Alfaro -quienes casi siempre votan con el PAN- no acudieron ayer, los azules sólo reunieron 22 votos a favor de la reforma.

DAÑOS COLATERALES

Y en contra estuvieron 11 de PVEM, Morena, MC y la priísta Yulma Rocha. Así que no fue aprobada y por lo tanto se devolvió a la comisión correspondiente. Sin querer la fracción del PAN afectó también a su regidor en León, Hildeberto Moreno Faba, autor de la iniciativa del gobierno digital y quien hizo viaje especial desde allá a Guanajuato para ver la aprobación de su propuesta y lo que vio fue el rechazo de la misma.

ULTIMA ESPERANZA

Y también a su aliada priísta Ruth Tiscareño Agoitia, autora de la iniciativa del derecho al internet para todos, quien todavía cabildeó con varios de sus compañeros ayer entre curules. Un observador señaló que en este rechazo a la reforma que era avalada por el PAN fue producto de que faltó operación política para asegurar los votos necesarios para que pasara. Y sí, justo es lo que falta en esta Legislatura.

NUEVAS CONTRALORAS

Ante el pleno del Congreso, rindieron protesta como titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado (IACIP), Brenda Paulina Hernández González y Ma de Lourdes López Ramírez, respectivamente. Ellas habían sido electas el jueves pasado por el mismo Congreso.

Los contralores internos son los funcionarios que vigilan que todo dentro de un órgano público se haga con apego a la ley y a los presupuestos aprobados para los mismos.