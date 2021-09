Tropezar dos veces con la misma piedra

La noticia de que senadores del PAN, entre ellos la Wera Reynoso, de Guanajuato, hayan firmado recientemente una alianza con el partido español de ultraderecha, VOX, preocupa porque revela la visión de lo que les gustaría a algunos panistas para México: Vox es un partido fascista y reivindica la dictadura nacional-católica franquista, que promueve la intolerancia, el racismo, la homofobia, la imposición y un retroceso de las democracias y abre posibilidades futuras de radicalismo intolerante para los que no piensen igual. ¡Qué manera de identificarse! El presidente del albiazul, Marko Cortés, perdió la brújula, ¡pero, quiere reelegirse!

Ante expresiones políticas como ésta, que muestran un rostro oculto deplorable de importantes panistas, no es de extrañar que en las encuestas de Reforma de esta semana, enfocada a las próximas elecciones de Presidente de México, Morena aventaje dos a uno en preferencias electorales al PAN y el PRI; y, el Presidente sigue con altos niveles de aprobación, del 59% y 61%.

Además, arrojó datos sobre los posibles precandidatos con mayor respaldo: Sheinbaum tiene el 26%, seguida de Ebrard, quien cosecha un 23%. En tercer lugar, del PAN, está Margarita Zavala con un 17% y, en cuarto lugar, con el 15%, Ricardo Anaya; pero, habría que poner atención al elevadísimo nivel de negativos que éste obtiene, el 73%, que lo ensucian.

El excandidato presidencial del PAN salió del país escapando de la investigación de la Fiscalía en su contra por el caso Odebrecht. En la encuesta, los ciudadanos perciben a Anaya como deshonesto: el 50% cree que es culpable de las acusaciones que le hace la Fiscalía; el 27% dice que es una persecución política y el resto no sabe. Por el PRI, aparece el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con un 8% y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid, con un 5%. El gobernador de Jalisco, de MC, logra un exiguo 6%.

Hasta el momento, no se les ha escuchado a los partidos de oposición ninguna propuesta capaz de gestionar esperanza, entusiasmo, proyectos de gobierno que vendan mejor futuro. No, ni siquiera ofrecen una nueva relación del poder político con la sociedad. Los partidos no han ganado adeptos, porque su discurso se sustenta en la crítica, la denostación y una y otra vez lanzan las mismas filípicas contra el régimen,pero le hablan a su misma gente, es un dialogo viciado, circular, que no les permite avanzar de manera sustantiva. Quieren crecer a partir de los supuestos errores del otro, y no de virtudes y propuestas propias.

Ahora, Anaya anuncia que quiere volver a ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República, aunque sus resultados electorales fueron peores que los de Josefina Vázquez Mota. Más aún, su derrota fue la peor desde la alternancia. Su megalomanía no le brindó ninguna gloria ni beneficio al albiazul, más allá de construir castillos de arena en la locuaz imaginación del joven maravilla. Aplastó dignidades, sentimientos, trayectorias, alejó a valiosos panistas y perredistas, tomó por asalto el control de la candidatura, que fue la que más rápido creció y la que más rápido murió, como todo lo intrascendente y efímero.

Así las cosas, el joven maravilla, con la sonrisa marmolizada, era vulnerable a la condición sine qua non impuesta por los mexicanos: “Honestidad.” Margarita Zavala lo señaló con índice flamígero, al decirle que, “a su edad y con los sueldos de un funcionario honesto, sería imposible vivir con los lujos y dispendios como él lo ha venido haciendo.” Continúa… “Las mentiras de Anaya rayan en la personalidad múltiple. Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato, que cada vez que da una explicación sobre las acusaciones de corrupción, termina diciendo más mentiras…”, dijo Margarita.

Anaya puso en evidencia el agotamiento de principios del PAN; además de esto, imperaron el amiguismo, los cerrados círculos rojos, la nomenklatura, los acuerdos en lo oscurito con los gobernadores para darles manos libres en sus feudos, sustituyendo las decisiones de los comités directivos estatales en la elección de candidatos, a cambio del apoyo político y recursos económicos.

Para las próximas elecciones, el PAN tiene que hacer un profundo análisis, con humildad y veracidad, de sus extravíos, pérdida de valores y falta de credibilidad. México necesita una creíble y vigorosa oposición, bien articulada, con un discurso sustentado en valores, no en intereses. Según esto, ahora, hace alianza con VOX, para combatir el comunismo; pero, con la otra mano, hacen alianza con airados Trotskistas del PRD. Este eclecticismo político difumina la sólida identidad que tenía el PAN. Las alianzas tienen que hacerlas con el pueblo y ser la viva expresión del sentir y pensar de éste. ¿Podrán hacerlo?

¡Mucho cuidado! Anaya fue tóxico para el PAN, se agandalló el Partido. Sería el colmo que el PAN volviera a tropezar con la misma piedra… “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa,” dice Karl Marx.

