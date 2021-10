Visión

Hoy comienza el Industrial Transformation Mexico (ITM) en su tercera edición que para su realización tendrá que combinar un poco de lo sucedido en el 2019 y algo del como sucedió en el 2020, es decir de forma híbrida.

El ITM es un componente clave en los proyectos visualizados por el gobierno estatal y la iniciativa privada, a fin de que en la entidad tenga cabida un robusto ecosistema de emprendimiento, empresarial e industrial que integre como su sello característico la innovación y la tecnología.

Se trata de una feria con un área de exposición, conferencias y un programa educativo orientados a la transformación digital en México y fabricación inteligente.

En la zona de exposición convergen: institutos de Investigación, automatización y robotización, fábrica digital, manufactura aditiva, logística inteligente, soluciones de energía, máquina y herramienta, gobierno además de áreas para demostraciones en vivo y consultas individuales.

Su creador, la Deutsche Messe tiene basta experiencia en estos temas, un ejemplo es su HANNOVER MESSE, la mayor exposición mundial de tecnología industrial y plataforma líder para la Industria 4.0. Durante la última década, lugar donde los líderes de la manufactura internacional han presentado sus más representativas innovaciones y es justamente uno de los objetivos planteados para que vayan sucediendo en esta parte del mundo también.

Oportunidad

Pero, no solamente el objetivo es en cuanto al tema de maquinaria, sino también en procesos, nuevos negocios y en el desarrollo de una importante “camada” de nuevos talentos la destreza mental sea su carta de presentación ya se para crear su propio negocio o involucrarse para darle un valor agregado a una marca local, nacional o trasnacional con presencia en el territorio guanajuatense.

El startup pitch, futuristic minds and makers for good y make-a-ton son aparadores que abren la oportunidad para que al menos en este lado de México las grandes ideas de negocio no se queden simplemente en intenciones, sino que sean consolidadas con el apoyo de asesoría, capacitación y monetario.

Y sabe que también es una buena oportunidad para que las Pymes locales -que no lo han hecho- adopten de a poco nuevas ideas, una buena cultura de negocio y vayan a sus posibilidades mejorando sus sistemas de calidad, de producción y adopten la digitalización a sus canales de venta.

En la pasada edición 2020, ITM esperaba 10 mil asistentes virtuales y se registraron más de 18 mil; se generaron más de mil 200 oportunidades de negocios con más de 30 empresas expositoras.

Para la edición de este año se esperan 21 mil visitantes y 165 expositores nacionales e internacionales, habrá 9 mil metros cuadrados de exposición y más de 500 encuentros de negocios.

Al día

Días complicados los que han tenido en el inicio de esta semana en la planta de Mazda Salamanca, en donde a diario se producen un promedio de 800 vehículos.

Por lo pronto mañana podrán regresar sus 5 mil 200 trabajadores, esto porque por medio de lanchas y camiones especiales lograron ayer sacar unos cuantos componentes que estaban a salvo en las instalaciones de Mazda Logistic, lugar en donde almacenan las piezas que usan las unidades de la firma japonesa.

Será hoy por la tarde que definan si nuevamente podrán de esta forma mantener labores el jueves, de lo contrario están considerando la alternativa de que las piezas lleguen directamente de sus proveedores a la planta mientras se baja por completo el nivel del agua.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos