León, Guanajuato.- Hoy un niño faltará a clases, no regresará más al salón, y sus tenis nuevos apenas quedarán con un par de puestas. No se volverán a enlodar jugando en las calles, David no volverá a casa, la corriente del Arroyo Los Naranjos lo arrastró 22 kilómetros y le quitó la vida.

Apenas el lunes a mediodía, Claudia, su mamá había ido por él a la escuela, eran sus primeras semanas de ir de nuevo a su salón de clases y estaba poniéndose al corriente para mejorar sus calificaciones de cuarto de primaria.

David fue arrastrado 22 kilómetros por corriente de arroyo antes de ser encontrado

Más tarde hizo algunos mandados para vecinos, una actividad con la que el niño de apenas nueve años apoyaba a su familia para los gastos de casa.

David llevaba puestos los tenis que hace tres días le compró Alberto, su papá, “le dije ‘te acabo de comprar los zapatos, vas a ir a echarlos a perder’. Tenía más zapatos y se los cambió, que los iba a guardar para navidad”.

El niño volvió a salir a jugar y cuando eran casi las 5:30 de la tarde, mientras su padre cuidaba a su hermana menor y su madre cocinaba, uno de los amigos de David llegó asustado a avisarles que había pasado algo.

Estaban jugando y un niño más grande que él lo empujó pero lo agarró del pie. Le decía mi niño que no lo fuera a soltar, y el muchacho, no sé, se le zafó o se le fue la fuerza”, narró Alberto.

“Fueron unos amigos de David que vieron que al niño se lo llevaba al agua. Los niños que andaban jugando con él, yo creo del susto salieron corriendo y al llegar a donde estaba detenido, no pudo más y se soltó”.

Ahí empezó una búsqueda a pie que se prolongó por varias horas y a través de casi 7.6 kilómetros en la que apoyó más gente además de corporaciones de seguridad, pero que se detuvo por la noche.

Desde las seis de la mañana del martes, la búsqueda reinició y los padres del pequeño volvieron a hacer el recorrido, que además ampliaron. Los agentes de Protección Civil les acompañaron a través del Malecón del Río. Mantenían la fe.

”Todos tenemos la esperanza de que haya salido y que alguien lo tuviera en su casa, que se haya agarrado de algo y lo hubieran podido rescatar”, dijo Alberto. Eran casi las 12:40 del mediodía.

Mientras avanzaban por el Malecón del Río, Claudia, la madre del pequeño, admitió que no esperaba tanto apoyo, pero aún así estaban en una situación “que no se la deseo a nadie”.

Unos minutos después, mientras buscaban en el bajo puente de Timoteo Lozano, sonaron disparos y la incertidumbre se volvió pánico. Afortunadamente, no había nadie herido, el responsable se fue corriendo y varias patrullas llegaron.

Entre esa confusión, una llamada dejó en silencio a los familiares. Les avisaron de un cuerpo que se encontró en la presa de la comunidad de Puerta de San Germán, casi llegando a San Francisco del Rincón. Minutos después otros familiares llegaron a ese sitio, y tras casi una hora pudieron corroborar que era David.

Cuando su madre llegó al sitio, las primeras gotas de una fuerte tormenta empezaron a caer.

Le confirmaron la noticia, sus sollozos se escucharon a varios metros a la redonda… David, no volverá a casa.

Lo encuentran en los límites con San Francisco del Rincón

El pequeño David fue arrastrado por la corriente más de 22 kilómetros desde el arroyo Los Naranjos hasta la presa de la comunidad Puerta de San Germán, donde fue hallado sin vida 22 horas después de búsqueda.

Primero el niño recorrió ocho kilómetros, desde el norte hasta el sur de León, y después 14 kilómetros hasta la localidad conocida como Morelos, en los límites con San Francisco del Rincón.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil, Sapal y la Secretaría de Seguridad Pública de León participaron en las labores de búsqueda del menor de 9 años.

Aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes, David jugaba con sus amigos cuando cayó al arroyo en el cruce de la calle Rodolfo Padilla y el bulevar Guanajuato, en la colonia León 1.

El niño fue arrastrado por la corriente dos kilómetros a través de la avenida Saturno, cerca de San Felipe de Jesús, hasta el arroyo Alfaro. Luego pasó por el bulevar La Luz, un kilómetro más hacia el sur.

Buzos comenzaron las labores de búsqueda a cuatro kilómetros de donde cayó el niño, a la altura del bulevar Adolfo López Mateos, donde el arroyo se estrecha un poco.

Otro punto de búsqueda se instaló dos kilómetros más al sur, en la zona de El Tlacuache, en el cruce de Torres Landa y Malecón.

Dos kilómetros hacia el sur el cauce conecta con el bulevar Timoteo Lozano, donde aumenta el caudal por la unión de otros arroyos.

Antes de la comunidad La Pompa, el nivel del agua vuelve a bajar; este punto se encuentra a 8.6 kilómetros del lugar del incidente.

Los rescatistas continuaron las labores búsqueda antes de la conexión con el arroyo El Granizo, en una zona de 600 metros.

Debido a la crecida de los arroyos se suspendieron las labores por la noche y se reanudaron el martes por la mañana.

Llega a Puerta San Germán

En promedio David recorrió un kilómetro y 200 metros cada hora, desde la 5:30 del lunes hasta después del mediodía del martes.

Su cuerpo fue encontrado en la presa de la comunidad Puerta San Germán, en los límites con San Francisco del Rincón, a 14 kilómetros de la zona urbana de León.

MCMH