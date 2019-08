'Esta persona te quita hasta el valor que tú te tienes', dijo una víctima

CDMX.- “Esta persona te quita todo, te quita tu confianza, te quita tu seguridad, te quita de alguna forma hasta el valor que tú te tienes y cuando todas las autoridades que son las que tendrían que cuidarte te tratan de la misma forma simplemente es como si no existieras como si no le importas a nadie.”

Después de la difusión de los testimonios de “Celeste” y “Aurora”, víctimas de los mismos violadores seriales de Iztapalapa, “Estrella” reconoció el modus operandi de sus victimarios.

Lo mismo le sucedió que a “Celeste” (20 de diciembre 2018) y “Aurora” (22 de diciembre 2018), pero casi un mes antes, el 24 de noviembre de 2018, de acuerdo a Excelsior.

Aproximadamente a las 10:15 de la noche en Avenida Ermita Iztapalapa esquina con Luis Manuel Rojas le pedí que me llevara a mi casa; a medio camino dio una vuelta que no debería, saca una pistola y me dijo: “ya valiste madres.”

“En ese momento salió otra persona de la parte de atrás del vehículo aventó el asiento, se salió y me tiró al piso; me quitó mi bolsa y empezamos a dar vueltas.”

Además de abordar el taxi en la misma esquina que “Celeste” y “Aurora”, fue llevada al mismo cajero.

Además de abordar el taxi en la misma esquina que "Celeste" y "Aurora", fue llevada al mismo cajero donde pararon durante el ataque de "Celeste", la sucursal 4082 de Banamex, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa 2680, colonia Jacarandas.

Se bajó el chofer a retirar lo que tenía en mi tarjeta; no pudo, regreso, me pidió nuevamente el nip, se lo di y volvió a ir, ya fue cuando pudo hacer el retiro. Y ahí seguimos dando vueltas un buen rato, pasamos a dejar a su cómplice en algún lugar.”

“El chofer se quedó con la pistola y me llevaba en el piso, nos paramos en alguna calle oscura, me empezó a tocar, me venda los ojos, me decía que me iba a llevar otro lugar, ya después de un rato me pidió que me acostara en la parte de atrás del carro y él hizo los asientos hacia atrás”.

“Estrella” identificó al hotel como el Breogan Suites, sobre Calzada Ermita Iztapalapa 2617.

Fue cuando entramos a un hotel, él pidió una habitación de 300 pesos y yo empecé a gritar en ese momento fue el único momento que él me golpeó para que me callara”.

"Estrella" identificó al hotel como el Breogan Suites, sobre Calzada Ermita Iztapalapa 2617, a solo 180 metros del motel Pegaso, al que "Celeste" ubica como el motel donde fue violada. "Estrella" calcula que tres horas estuvo dentro.

La mitad del tiempo me tuvo con los ojos vendados, me violó las veces que pudo, todo el tiempo se estuvo drogando y todo el tiempo se estuvo burlando de mí preguntándome qué iba a ser después, que, si lo iba a denunciar, que no era la primera vez que lo hacía y que él entraba y salía de la cárcel todo el tiempo”.

Días después de la violación fue a pedir las cámaras de seguridad del hotel, le dijeron que no las tenían, y solicitó las bitácoras de entrada de los vehículos.

En todos los autos decía hora de entrada, modelo y marca, pero casualmente en la hora que yo entré solamente aparecía taxi, no tenía modelo y mucho menos tenía las placas, solamente tenía taxi”.

Como “Aurora”, “Estrella logró identificar algunas señas del violador que compartió con las autoridades.

Ha de medir como 1.72, en ese momento no tenía barba, es una persona musculosa, es fuerte, no tenía ningún tatuaje, tampoco no tenía ninguna perforación.”

A “Estrella” la liberaron sobre la barda perimetral del panteón vecinal del pueblo de Santa Cruz Meyehualco, atrás del hotel en donde fue violada. Ella sabía desde el 24 de noviembre de 2018 que se trataba de un violador serial.

“Él me lo dijo y se cansó de decírmelo las veces que quiso él me dijo no es la primera vez que lo hago yo lo tengo muy armado todo yo ya sé en dónde te voy a dejar tú no te preocupes por eso.”

