Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, se comprometió con las 28 familias afectadas por la explosión ocasionada por la acumulación de gas LP en una vecindad de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX a reconstruir sus viviendas.

Claudia Sheinbaum, ante la negativa de los vecinos de acudir a un albergue que instauró el Gobierno capitalino, y tras una reunión con ellos afirmó que:

Se les va a dar un apoyo económico el mismo día de hoy [sábado], este apoyo mensualmente se les va a dar hasta que no se reconstruyan todas las viviendas. Entonces, por parte del Instituto de Vivienda está el compromiso de que se va a reconstruir.

LEE TAMBIÉN: Festival del Globo 2021: Hoy domingo es el día de mayor asistencia

Claudia Sheimbaum asegura apoyo en CDMX tras explosión de Gas LP

“Las personas que viven en la vecindad, hasta que no se retire todo el escombro y no se revisen bien [las condiciones] va a ser muy difícil que regresen a sus casas, aun cuando no hayan tenido daños. Para ustedes que viven en la vecindad habrá un apoyo, por lo pronto de renta”, detalló.

Explicó se efectuó la revisión en los inmuebles aledaños por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y se descartó daño alguno, por lo que se va a permitir el acceso a las personas que viven alrededor de la zona del incidente.

POR SI NO LO VISTE: Explosión en CDMX: Bomberos rescatan a perro que quedó atrapado en los escombros

CAZ

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos