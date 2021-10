México. – Una vez más el amor triunfó. Una pareja LBGT se hizo viral en redes luego de su propuesta de matrimonio frente a los icónicos edificios de la CDMX, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

La bella propuesta de matrimonio se viralizó en redes sociales al ser compartida en Twitter por Fernanda, una joven diseñadora y tatuadora que recibió el ‘sí’ de su novia Mishelle en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Fernanda, planeó todo y convocó a familiares y amigos para darle una gran sorpresa a su ahora prometida Mishelle.

Pareja LGBT conmueve a testigos en su propuesta de matrimonio

La joven Fer, planeó todo con antelación y sin dejar pasar los detalles, rentó una terraza en la Torre Latinoamericana donde sus familiares y amigos se encontraban con carteles que formaban la frase "¿Te quieres casar?".

Las novias caminaban por la explanada de Bellas Artes, camino a una exposición que fue utilizada como pretexto de Fer para poder llevar a Mish hasta el sitio donde se llevó a cabo la propuesta.

Le dije a Mish que me habían invitado a participar en una exposición en Bellas Artes, así que comencé a crear un cuadro con una letra M para que no sospechara; ya teníamos que salir porque le dije que la cita era a las cinco de la tarde, pero ella aún no tenía su manicure listo, así que se puso unas uñas que se pegan que compramos en el súper y así fue como tuvo un manicure listo en cinco minutos.

Cuando Fer y Mish llegaron al lugar, hicieron tiempo en lo que Fer se percataba de que todo saliera bien con los carteles desde la Torre Latino. Y así fue como la sorpresA inicio.

Sentí un dolor de estómago cuando vi que las personas en la terraza comenzaban a voltear los carteles y al ver cada letra que iba formando la frase. No me lo preguntó (te quieres casar conmigo) sólo me dejó leerlo. Aún no terminaba de leer cuando ella ya estaba hincada con un recadito y la palabra 'conmigo?' y el anillo.

Mish compartió en entrevista con El Universal.

Fer siempre se hinca cuando me hace una propuesta, por eso me pregunté ¿será? Yo todavía no me lo creía... ésta era la exposición, comenta Mishelle.

Todo salió bien, la novia de Fer aceptó la propuesta de matrimonio y en ese preciso momento, la joven comenzó a gritar frente a la Torre Latino, avisando a sus familiares y amigos con emoción la noticia, por lo que conmovió a las personas que se encontraban en la zona y presenciaron ese especial momento, seguido de gritos de “beso, beso”.

Pareja LGBT se compromete frente a edificios de CDMX. Foto: Twitter

Fer planeó propuesta de matrimonio por siete meses

En entrevista, Fernanda comentó que la propuesta le llevó siete meses de planeación, ya que quería que fuera perfecto como lo soñó. La fecha, el momento y lugar fue decidido con ayuda de la astrología y aunque aún no hay fecha para la boda, las novias ya empezaron a ver lugares y estilos para su enlace matrimonial.

Soñé que así se lo pedía... yo le había dicho que le quería dar el anillo primero, dijo Fernanda.

La propuesta fue compartida a través de Twitter, donde ya cuenta con más de 30 mil me gusta y cientos de retuits, además felicitaciones y mensajes para las jóvenes.

Sigo sin creer que el amor de mi vida me dijo que “SÍ” ayer. pic.twitter.com/oxBI8nbXFi — ✖️��FherVal��✖️ (@fherval) October 7, 2021

(Con información de El Universal)

