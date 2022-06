Celaya, Guanajuato.- A sus 23 años, el joven Dillan Michel Pérez Ramos, originario de Guerrero pero celayense por adopción desde los 13 años, ha cosechado diversos frutos científicos a nivel nacional e internacional, ganando en múltiples ocasiones e incluso siendo reconocido como científico del año, gracias a dos proyectos que ha desarrollado: un biodiesel y una membrana biodegradable.

Estos proyectos han llevado al joven a ganar una pasantía en la NASA, probablemente para los meses de agosto o septiembre.

Actualmente cursa la carrera de Ingeniería Ambiental en el Tecnológico Nacional de México campus Celaya.

En los meses de abril a junio del presente año ha participado con dos proyectos de investigación en diversos concursos que ha ganado.

Compartió que uno de sus proyectos es “Construcción, arranque y control de un bioreactor para obtener biodiesel”, el cual está bajo la asesoría de la doctora María de la Luz Xochitl Negrete, docente investigadora del departamento de Ingeniería Ambiental.

El segundo proyecto es el estudio y desarrollo de una membrana biodegradable con beneficios para la salud, la cual está hecha de extractos de algas marinas y de igual forma sirve para almacenar alimentos o líquidos.

“Es un producto que puede ayudar a disminuir la producción de plásticos, trata de que es un pequeño envase, con la característica de poder almacenar líquidos, sin embargo, actualmente posee desventajas como el propio envase y tenemos que hacer algo que de pauta y no se vea viable a contraer enfermedad al no tener ningún recubrimiento”, dijo.

Explicó que este producto se ha desarrollado en otros países, pero la innovación es que al utilizarlo se queda la pura membrana y se puede desechar sin afectar la flora y fauna.

Dillan Michel Pérez Ramos comenzó a participar de forma virtual en concursos nacionales e internacionales, entre los que se encuentra Universal Science Street, que se llevó a cabo en Sidney Australia, evento que es exclusivo, porque solo pueden participar personas que hayan ganado el primer lugar en eventos internacionales, solo se pueden inscribir 100 personas con este mérito, de igual manera obtuvo el primer lugar, obteniendo dos premios, participando con el proyecto de biodiesel y como premio obtuvo el trofeo y su pasantía a la NASA.

Sin embargo, el joven de 23 años no puede entrar a Estados Unidos por no tener visa, pero ya hizo la cita para asistir, en caso de que se la den, espera que para el mes de agosto o septiembre realice la pasantía.

Los gastos de vuelos y hospedaje corren por parte de los organizadores, además del traje conmemorativo, mientras que la alimentación y otros gastos personales corren por parte del joven.

Actualmente pagará su visa y los trámites con lo ganado en concursos anteriores, aunque buscará maneras de obtener recursos económicos para los demás gastos que vayan surgiendo y su estadía sea agradable y sin limitaciones.

El representar a Celaya, a Guanajuato, al Tecnológico y al país lo llena de orgullo.

“El representar a la institución en la que he estado casi 5 años es algo bastante agradable, el poder retribuir un poco de mis conocimientos a la sociedad es algo muy personal, es algo que de muy joven no me imaginaba, pero yo era como muchos otros, el solo obtener una calificación, un nueve o diez, pero me di cuenta que siguiendo ese camino, de puras buenas calificaciones no iba a destacar más allá de eso, y de ahí nace el afán de adentrarme en otras instancias y he notado que hay mayor tipo de apoyo en estos eventos”, resaltó.