Celaya, Gto.- En tres años, Elena Cortés Acevedo ha logrado escalar las siete cumbres más altas de México, entre ellas el volcán Popocatépetl, lo que la ha convertido en la primera mujer celayense y de Guanajuato en lograr esta hazaña.

Su pasión por el montañismo nació luego de que su mejor amiga falleció y en esa época conoció esta actividad a través de Facebook. Este deporte que la inspiró tanto, que quiso dedicarse al montañismo de lleno, y hacerlo por su amiga.

En aquel entonces llegó a pensar que, “entre más alto estuviera en una montaña, más cerquita estaba de ella”.

Hace tres años comenzó a practicar este deporte, subiendo cerros cercanos de Cortazar y de Guanajuato, pero por la pandemia no pudo seguir, y se detuvo por dos años.

Sin embargo, aprovechó ese tiempo para entrenar, correr, comer mejor, bajar de peso, aumentar su capacidad pulmonar,y reanudó su actividad en septiembre del 2021.

“Comienzo a hacer mi primera media montaña, que es cuando está arriba de los 4 mil metros, pero debajo de los 5 mil metros, fue la montaña “La Malinche”; me sigo entrenando porque quería hacer una alta montaña, me preparo y me aviento la montaña más alta de México, que fue el Pico de Orizaba, en noviembre del 2021, en 18 horas”, contó.