Celaya.- Es difícil que México espere un cambio positivo durante lo que resta del sexenio actual, por lo que conviene impulsar los temas primero a nivel estatal, señaló Enrique de la Madrid Cordero.

“Y luego cuando venga la oportunidad de renovar cámaras y presidencia de la República, lo que necesitamos es cambiar de rumbo porque por este camino no hay forma de que no solamente no aprovechemos las oportunidades, sino que incluso sigamos acumulando rezagos, pobreza e inseguridad en el país”.

Aspirante a la Presidencia de la República, aunque se resiste a decirlo para no tener problemas con las leyes electorales, De la Madrid estuvo ayer en Celaya, donde dio una conferencia y platicó con AM.

Mantuvo su postura de que México tiene muchas oportunidades que se podrían aprovechar con otro tipo de administración.

Hay muchos escenarios que nos deberían animar a ser optimistas, en lo internacional tienes un conflicto Estados Unidos-China que debiera de convertirse en que muchas de las inversiones europeas, americanas y asiáticas que están en China deberían y quieren venirse cerca de los Estados Unidos y ahí está México y deberíamos estar yendo por ellas y ser mucho más proactivos”.

Señaló también las oportunidades que supone tener una población joven como la nuestra en una economía digital.

“Estamos en una economía del conocimiento, digital y del internet a la cual se puede subir mucho más fácil un joven que una persona adulta y en México la mitad de la población tiene menos de 29 años por lo que el escenario y las condiciones para que México progrese están dadas, el problema es que la visión del gobierno actual no las conoce o no las entiende o no le importa”.

En materia de seguridad, apoyó la opinión de que ni el Gobierno Federal ni los gobiernos estatales han hecho lo suficiente para erradicar la violencia.

“No, claramente no, porque los resultados ahí están y no son buenos y yo creo que es un tema que requiere de muchos fenómenos y muchos temas que atender”.

Consideró que con una economía en crecimiento, los jóvenes verían que tienen mucho más que perder si quieren dedicarse a las actividades criminales. Y coincidió en la necesidad de fortalecer nuestras instituciones de combate a la delincuencia.

En la mayoría del país te encuentras policías municipales muy débiles, mal pagadas, mal equipadas, sin becas para los hijos, sin vivienda, sin seguros y les queremos pedir que tengan una sociedad segura y no les estamos asegurando nada”, resumió.

Enrique de la Madrid: ‘Necesita México cambiar de rumbo’. (Foto: Francisco Mancera).

Urge método para elegir a candidato de oposición, señala Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid urgió a los partidos de oposición a elegir el método para encontrar al candidato más competitivo que aparezca en las boletas y que pueda ganar la elección presidencial dentro de tres años.

“No se trata nada más de buscar a una persona que gobierne, estamos hablando de un gobierno de coalición, no solo te estás juntando para competir, estás juntándote para gobernar”.

“Pero las leyes de hoy no están adaptadas para estas figuras nuevas que se necesitan, desde la oposición se necesita un procedimiento de selección de un candidato y cómo se va a hacer, hay que estudiarlo, para que no muerda con las leyes de hoy de que estés en actos anticipados de campaña”, señaló.

Ante esta situación, De la Madrid no quiso destaparse como aspirante a la candidatura presidencial sin embargo sí mostró interés en sumarse activamente a la alianza opositora.

En charla con AM, el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey se refirió a la situación actual del país y su perspectiva de lo que debe cambiar para mejorar.

AM: ¿Cuál es su balance del actual Gobierno federal y cómo evalúa las políticas públicas implementadas hasta el momento?

EDLM: “Algo de las cosas positivas de este gobierno es que ha hecho énfasis, cuando menos en el discurso, de la necesidad de un país más parejo, justo e igualitario. Es la parte donde puedo coincidir, pero el problema es que las políticas públicas que aplican no son consistentes con esa visión, sino al contrario y los resultados son muy malos, tienes tres años de crecimiento económico negativo, tienes ocho millones más de pobres, de acuerdo a datos de Coneval y eso se debe, entre a otras cosas, si tuvo un impacto la pandemia pero fue a una serie de no políticas públicas para apoyar a las empresas y el empleo. Tienes 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a los servicios de salud por la cancelación del Seguro Popular sin ninguna institución que tuviera capacidad para sustituirlo y desde el punto de vista de seguridad tienes un verdadero desastre, ya vemos hasta escenas muy penosas donde tienes al Ejército Mexicano huyendo de la delincuencia bajo el argumento de que no los estaban persiguiendo o no querían un conflicto”.

AM: El Gobierno Federal propuso un nuevo modelo educativo, ¿qué opinión tiene de este nuevo modelo?

EDLM: “Es un no modelo, tienen esta tendencia, sin fundamento, de querer hacer todo nuevo, como si no existieran bases para seguir más bien mejorando, hoy en día necesitaríamos más una educación mucho más digital y más flexible y al mismo tiempo riguroso y exigente porque con el mundo con el que competimos es un mundo que requiere de habilidades y vamos a requerir modelos más flexibles en donde podamos hacer uso de la tecnología por lo que lo primero que tendríamos que estar haciendo es garantizar el internet en todo el país”.

AM: En materia de seguridad, recientemente el asesinato de un estudiante de la UG en Guanajuato en el que se responsabiliza a un Guardia Nacional puso nuevamente el foco en la militarización del país ¿coincide en que ha sido un error militarizar el país?

EDLM: “Ha sido una falta de los gobierno anteriores, pero así fue como reaccionaron, ante la falta de cuerpos de seguridad civiles bien entrenados es que se hizo que participara el Ejército, pero siempre ha sido una excepción y esa excepción se ha venido normalizando y no está bien y ahora no se les tiene en las áreas de seguridad, en las cuales además de que parece que la indicación es no se metan, no respondan y no cuiden, sino que ahora se les mete en temas que claramente nos son de su competencia como construir aeropuertos y trenes, cuidar aduanas, ver el tema de la vacunación. Me parece que involucrar al Ejército, innecesariamente, en tareas que no son de su competencia, de entrada es una mala idea y nos puede llevar a malos resultados”.

AM: ¿Cómo vislumbra el proceso electoral rumbo al 2024?

EDLM: “Estamos en una evolución política de un régimen que hace muchos años era hegemónico a un régimen mucho más competitivo. Hoy en día el partido en el poder y sus aliados creo que siguen teniendo una aceptación de más o menos la mitad de la población, yo creo que va a ir a la baja, y por otro lado la otra mitad no está de acuerdo pero la única manera de competir es que si se mantienen como parte de una alianza, yo veo hacia adelante el fortalecimiento de esa alianza opositora, que por un lado, es importante que contenga las malas iniciativas como la no aceptación de la reforma energética y me imagino lo mismo en otras iniciativas como la reforma electoral, pero después viene el momento de ir pensando en cuáles son las propuestas, porque no se puede pasar uno simplemente en la oposición, tienes que tener propuestas muy claras”.

AM: ¿Es momento de que salgan los precandidatos opositores?

EDLM: “Hay gente que ha mostrado interés pero son tiempos nuevos y nuestra Ley Electoral francamente no está recogiendo estos nuevos tiempos. Si tú estás hablando de coaliciones se necesitan tiempos para que, quienes tengan aspiraciones pueden estar saliendo por la República visitando los lugares, en universidades, platicando con medios, con el sector empresarial, y a partir de ahí tener la posibilidad de escoger a las alternativas más competitivas”.

AM: ¿Está a favor de un candidato de unidad por parte de la oposición?

EDLM: “A eso se tiene que llegar, a encontrar un candidato o candidata de la alianza y esa es la discusión que viene, de cuál sería el procedimiento a través del cual los partidos miembros de la oposición escogen a ese candidato único. Si no se tiene a una oposición unida entonces no eres competitivo contra el gobierno, hay que encontrar esa alternativa”.

AM: ¿Cuál sería el método de selección ideal para elegir al candidato de la alianza opositora?

EDLM: “Hay que poner sobre la mesa diferentes alternativas, pero en principio lo correcto serían dos métodos: que cada partido de la coalición escoja a una alternativa y esas compiten y a mí me gusta pensar en un principio más abierto y que los partidos de la alianza postulen a dos o tres opciones y así acabas teniendo a nueve personas visitando al país y decantándose y sentarse a estudiar los pros y contras de estas propuestas. En una de las iniciativas de los partidos para la reforma electoral de si el INE debiera participar en las primarias de los partidos y de esa manera la decisión no solo quedará en manos de las dirigencias y fuera una decisión abierta”.

¿Cómo ve Enrique de la Madrid a Guanajuato?

Guanajuato es uno de los estados más dinámicos en las últimas décadas, sin dejar de seguir siendo un estado agrícola importante fue transformándose para tener una base manufacturera muy importante y ahora también de servicios, me parece que es un estado que ha sabido evolucionar, es receptor de inversiones nacionales y extranjeras que le permite darle empleo a la gente".

Al final del día es un estado que entiende hacia dónde va el mundo y lo ha sabido capitalizar, no hay duda de qué hay temas de inseguridad pero que son parte del entorno del país, pero a mí me parece que es un ejemplo de vanguardia y avance y es en el México en el que los tenemos todos que montar, un México que está viendo al mundo y que hace que el mundo lo vea y así generas inversiones nacionales y extranjeras, las universidades forman gente para tener habilidades, bien comunicado, con infraestructura para tener comercio exterior y lo que nos falta a todos es fortalecer nuestro Estado de Derecho y la seguridad”.

