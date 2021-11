Celaya.- La feria del empleo “Enlace Laboral” que organiza la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable le dio la oportunidad a Luis Antonio Mendoza Velázquez de poder encontrar trabajo.

El joven es recién egresado de la Ingeniería en Gestión Empresarial del Tecnológico de Roque.

El pasado 25 de junio, acudió al Centro de Convenciones en busca de un empleo al segundo “Enlace Laboral” que realizó la dependencia estatal en coordinación con el gobierno municipal.

Antes se me habían presentado algunas dificultades como la falta de experiencia para desempeñar una responsabilidad”, aseguró.

Luis Antonio Mendoza señaló que a raíz de su visita a esta feria del empleo, su perfil fue compartido por el personal de la oficina regional de empleo de Celaya a la empresa Fresco Pack que se encuentra en la Ciudad Industrial, donde finalmente fue contratado.

Me entrevistaron, me evaluaron y me propusieron un plan de entrenamiento para evaluar mi desempeño”, afirmó.