Celaya.- El aumento en la tasa de homicidios, la disminución en el número de personas que brindan servicios de salud y la desigualdad salarial fueron los factores que influyeron para que la Zona Metropolitana de Celaya bajara cinco posiciones en el Índice de Competitividad Urbana del IMCO.

Así lo aseguró el economista celayense Mauricio Hernández Mendoza quien explicó que para este estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la Zona Metropolitana de Celaya, incluye además a Cortazar, Villagrán y Comonfort.

La tasa de homicidios en la zona se incrementó 151 por ciento del 2020 al 2021 mientras que el número de personas que brindan servicios de salud disminuyó un 5.7 por ciento y se redujo un 6.7 por ciento el número de personas con acceso a servicios de salud.

También se observó un aumento del 6 por ciento en la diferencia de ingresos salariales entre los hombres y las mujeres.

El economista puntualizó que así como hubo variables que se vieron afectadas en el último año, también hubo otras en las que se observan mejoras, principalmente, en temas de productividad económica.

Mauricio Hernández también destacó que hubo un aumento del 38 por ciento en el número de empresas certificadas como socialmente responsables y una reducción del 11 por ciento en las demandas a empresas por conflictos laborales.

Hernández Mendoza explicó que, por otro lado, y también en temas relacionados a la productividad, se observó un aumentó del 52 por ciento en el crédito a las empresas, lo cual genera expectativas positivas en el crecimiento económico que generarán en el mediano plazo las inversiones que dichos créditos financiaron.

Sobresale también en la Zona Metropolitana de Celaya el crecimiento en los posgrados de alta calidad, centros de investigación y patentes generadas.

El índice también revela la caída del 4.8 por ciento en la mortalidad infantil, la reducción del 2.5 por ciento en el número de hogares que deben surtir agua con pipas y el aumento del 9 por ciento en el número de hogares con acceso a internet.

Los resultados del Índice de Competitividad Urbana 2021, dijo Hernández Mendoza, confirman lo que de muchas maneras se ha evidenciado en los últimos años que el gran tema pendiente de resolver es el de la inseguridad.

Mauricio Hernández comentó que durante la presentación virtual del índice los casos de las Zonas Metropolitanas de Celaya y León fueron expuestos como ejemplo el impacto negativo que tienen en la competitividad las variables relacionadas con la inseguridad, particularmente la tasa de homicidios.

Para ello el IMCO propone la multidisciplinariedad y la coordinación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y sector privado y desarrollar instituciones policiales con proximidad a la ciudadanía.

La forma en la que el IMCO mide la competitividad de las ciudades, a través de zonas metropolitanas, deja en evidencia la necesidad de generar estrategias intermunicipales en los grandes temas que corresponden a los municipios. En el caso particular de Celaya, no hay forma de producir soluciones de fondo si no es conjunto con los municipios con los que generamos una sola área de convivencia social y económica”, finalizó el economista.