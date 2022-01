Celaya.- El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez propondrá revertir el aumento salarial del 28 por ciento que la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento aprobó a finales del año pasado.

El pasado 20 de diciembre, con una votación de ocho ediles a favor y siete en contra, la mayoría de los miembros del Ayuntamiento celayense aprobaron un incremento salarial del 28 por ciento.

Javier Mendoza Márquez señaló que la propuesta de revertir esta decisión y regresar los sueldo a como estaban ya se la compartió a tres regidores que votaron a favor del aumento y esta misma semana definirán esta situación para poder proponerlo en sesión de Ayuntamiento la próxima semana.

No me toca a mi jalarles las orejas, la máxima autoridad es el Ayuntamiento, no es el presidente municipal, el presidente es uno más de los 15 ediles del Ayuntamiento”, afirmó.