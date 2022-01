Celaya.- La dirigencia estatal de Morena interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contra los regidores Agustín Gaspar y Catalina Puga por haber aprobado el incremento del 28% a su salario.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, a través de un video publicado en sus redes sociales, donde señaló que será dicho órgano quien determine posibles sanciones a los dos regidores.

El pasado 20 de diciembre, el regidor de Morena, Agustín Gaspar Aguado propuso ante el pleno del Ayuntamiento incrementarse el sueldo un 28% tal y como lo recomendó el Congreso del Estado.

Su propuesta fue votada a favor por otros siete ediles, incluida la morenista Catalina Puga Resillas, por lo que se aprobó por mayoría.

Ernesto Prieto Gallardo indicó que ya platicaron con los dos regidores, a quienes se les pidió que en cuanto haya oportunidad se pueda llevar a cabo un ajuste para revertir esta decisión.

Morena no está de acuerdo con esta determinación. Desde hace varios días hemos estado en diálogo y contacto con nuestros dos representantes populares que secundaron esta decisión que no va a acorde con los postulados y principios de Morena de austeridad republicana que defendemos”, afirmó Ernesto Prieto.

Finalmente, el dirigente estatal de Morena aseguró que revisarán el desempeño de los dos ediles del Ayuntamiento de Celaya.

En Morena no vamos a permitir que se contraríen los postulados y los principios que defendemos, sobre todo de austeridad, no mentir, no robar, no traicionar (...) No le vamos a fallar al pueblo de Celaya y esperemos pronto que esta situación se corrija”, agregó en su mensaje.