El próximo puente de noviembre de este 2021 está más cerca de lo que te imaginas. Acaba de terminar el asueto por las festividades del Día de Muertos y posiblemente te estés preguntando cuándo será el siguiente. Nos complace informarte que puedes ir preparando tus maletas ya que se avecina un mega puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Te contamos los detalles.

Según lo señalado en el boletín número 135 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que dan a conocer los puentes y días feriados del ciclo escolar 2021- 2022, el día de asueto correspondiente al 20 de noviembre, por la conmemoración de los 111 años de la Revolución Mexicana, se recorrerá al lunes 15 de noviembre.

Esto aunado a que el viernes 12 de noviembre habrá suspensión de clases por descarga administrativa, seguido del sábado y domingo del fin de semana, da lugar a un mega puente revolucionario que irá del viernes 12 al lunes 15 de noviembre de 2021.

¿Es día de asueto obligatorio para los trabajadores?

Si ya eres parte de la fuerza laboral de este país, también tenemos noticias para ti. En la Ley Federal del Trabajo se estipula que “El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre” es día de descanso obligatorio para los trabajadores y trabajadoras de México.

Sin embargo, es importante mencionar que depende de cada empresa, de acuerdo a su naturaleza, si ese día puedes o no descansar. Lo que sí es imprescindible que conozcas, es que si tienes que laborar en un día de asueto oficial, tu empleador tendrá que pagarte un salario doble ese día; así lo señala el artículo 75 de la citada ley.

Quienes sí toman el descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, son las instituciones bancarias, por lo que te aconsejamos que tomes tus precauciones.

Ahora sí, estás listo para planear tu próxima escapada. Si aún no defines el destino y no quieres ir tan lejos de León, toma nota de estos seis pueblos mágicos para visitar en Guanajuato que son una muestra de que no necesitas salir del estado para vivir experiencias maravillosas.

