CFE no condonará pagos durante emergencia por coronavirus: Bartlett

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no condonará el pago del servicio de energía eléctrica durante la emergencia sanitaria por COVID-19, así lo confirmó su titular Manuel Bartlett Díaz.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el funcionario descartó la posibilidad debido a que la Comisión es una empresa que tiene que pagar los salarios de 90 mil trabajadores y compra combustible para generar electricidad.

La CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra […] y no puede hacer condonaciones”.