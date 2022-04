Detectan brote de COVID en secundaria, aplican fuertes medidas preventivas

China. Beijing estaba en alerta el sábado tras el positivo de 10 alumnos de secundaria al COVID-19 en lo que, según funcionarios de la capital china, fue una primera ronda de pruebas.

Las autoridades municipales suspendieron las cases por una semana tras detectar las infecciones el viernes. Beijing confirmó otros cuatro contagios registrados ese día que se contabilizaron por separado.

La China continental reportó el sábado 24.326 nuevas infecciones de transmisión comunitaria, de las cuales la mayoría eran casos asintomáticos en Shanghái, que está bajo el foco mediático internacional por la aplicación de una estricta política contra el coronavirus.

China ha redoblado su apuesta por este enfoque también contra la variante ómicron. La estrategia de tolerancia cero evitó muchas muertes y brotes con variantes menos contagiosos gracias a los cribados masivos y a los estrictos confinamientos.

Pero los recientes acontecimientos Shanghái han llevado a algunos a cuestionar si esta estrategia merece la pena. Muchos residentes en la metrópolis han tenido problemas para conseguir alimentos durante casi un mes de aislamiento, mientras que otros no tuvieron acceso a fármacos ni a atención médica. Algunos ancianos fallecieron luego de que un brote en un hospital obligó a poner al personal en cuarentena.

China enfrenta ahora su peor brote desde el inicio de la pandemia en la ciudad de Wuhan, en el centro del país.

Las últimas semanas del año escolar universitario se han visto interrumpidas una vez más por COVID-19 a medida que las universidades recuperan los mandatos de máscaras, cambian a clases en línea y reducen las grandes reuniones en respuesta al aumento de las infecciones por coronavirus.

Las universidades en Washington, D.C., Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut y Texas han vuelto a imponer una serie de medidas contra el virus, con la Universidad de Howard pasando al aprendizaje remoto en medio de un aumento en los casos en la capital de la nación.

Este es el tercer año académico consecutivo que ha sido trastocado por COVID-19, lo que significa que los futuros estudiantes de último año aún no han experimentado un año universitario normal.

Siento que el verano pasado todo el mundo estaba como, 'Oh, esto es todo. Nos estamos acercando al final de la cola'", recordó Nina Heller, estudiante de tercer año de la Universidad Americana en Washington D.C., donde los administradores trajeron de vuelta un mandato de máscara aproximadamente un mes después de levantarla. "Y luego eso no sucedió del todo, y ahora estamos aquí en verano de nuevo, y no hay fin".