Todos los días Gary Crane, un bombero del condado de Marion, en Florida, animó a su esposa -con un cartel que decía 'te amo'- desde afuera del hospital a recuperarse del COVID.

Donna, la esposa del bombero, enfermó gravemente del COVID 10 días antes de aplicarse la segunda dosis contra el Coronavirus.

La mujer fue llevada a la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Port Orange, Florida.

Donna no podía respirar y por varios días permaneció hospitalizada con la ayuda de su marido, que no podía estar fisicamente, pero con el cartel que decía "te amo".

'Te amo', todos los días animó a su esposa a recuperarse de COVID

Gary, el hombre bombero, explicó que todos los días acudió al estacionamiento del hospital -antes de ir a trabajar- para decirle a su esposa, con letras mayúsculas en un cartel, que la amaba.

Por lo que Donna pudo leer durante 10 días seguidos "te amo". Su esposo explicó: "Sólo quería que ella supiera eso porque sé que estaba asustada y yo no podría estar ahí, y solo quería que supiera que estoy ahí".

Mientras que Donna tuvo al alcance los mensajes gracias a las enfermeras que le ayudaban a sentarse en la cama. "Me dejaban mirar por la ventana, ver que estaba ahí a las 8 am y yo sabía: 'ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto".

Durante su estancia en el hospital se enteró que iba a ser abuela. Otro motivo más para recuperarse del Coronavirus.

