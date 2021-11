COVID en Rusia: Los registros por contagios del virus no paran, y ahora as autoridades de Salud reportaron que en un solo día se registraron más de 30 mil casos nuevos de coronavirus, cifras que no han bajado en los últimos días.

Ante ello, las autoridades de Rusia han extremado precauciones y tomado medidas para evitar la propagación del virus.

El equipo gubernamental de lucha contra el coronavirus reportó 39.008 casos nuevos y 1.178 muertes por COVID. El equipo ha reportado récords en los contagios o muertes diarias casi todos los días durante el último mes.

Para reducir la expansión del virus, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, impuso un periodo no laboral en todo el país entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre.

Putin ha dicho que los gobiernos de regiones donde la situación es peor podrían añadir más días no laborables de ser necesario. La región de Novgorod fue la primera en hacerlo el lunes y amplió ese periodo en otra semana.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, restó importancia el martes a los rumores sobre que el periodo no laboral podría ampliarse para toda Rusia. Insistió en que los gobiernos regionales han recibido competencias para imponer sus propias medidas contra el virus.

Las muertes y contagios llevan semanas al alza en Rusia, donde hay una baja tasa de vacunación, un seguimiento poco estricto de las precauciones contra el virus y las autoridades son reacias a endurecer las restricciones. Menos del 35% de los casi 146 millones de rusos han completado su vacunación, a pesar de que Rusia autorizó una vacuna contra el COVID desarrollada en el país meses antes que la mayoría de los países.

… Y en EU, empresas deberán pagar ausencias por COVID

El gobierno federal exigirá a las empresas con al menos 100 trabajadores que paguen el tiempo que se ausenten sus empleados para vacunarse contra el COVID, así como las ausencias por enfermedad si deben recuperarse de los efectos de las vacunas, dijo el lunes un funcionario de la administración Biden.

En Estados Unido intensificaron las medidas en las empresas.

Estos requisitos formarán parte de una norma federal en trámite que detallará el modo en que los grandes empleadores cumplirán el requisito de que los trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas periódicas de detección del virus.

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha completado la revisión de la norma que elabora la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), la cual se espera que se publique esta semana.

La regla cubrirá a las empresas con 100 o más empleados, independientemente de cuántos estén en una ubicación dada.

NLD

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos