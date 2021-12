Sudáfrica.- Ante la llegada de Ómicron pacientes han demostrado menos síntomas graves en comparación a otras variantes de COVID.

El estudio realizado por el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica con apoyo a los datos de hospitales en la provincia de Gauteng, señala que si bien hubo un aumento de pacientes COVID, la mayoría de las personas que dieron positivo no necesitaron oxígeno suplementario.

Los datos sugirieron también que los casos positivos no desarrollaron neumonía por COVID por lo que no requirieron cuidados de alto nivel y no fueron ingresados a cuidados intensivos.

Una instantánea de 42 pacientes en la sala el 2 de diciembre de 2021 revela que 29 (70%) no dependen del oxígeno”, se detalla en el estudio.

Te puede interesar: ¿Me puedo infectar de variante Ómicron si me contagié de COVID antes?

Pacientes contagiados por Ómicron son ‘ingresos por COVID incidentales’

Se indicó que los pacientes se estaban saturando bien con el aire ambiente y que no presentaron ningún síntoma respiratorio, por lo que son llamados ‘ingresos por COVID incidentales’.

Aunque los especialistas señalaron que aún se requiere recabar más datos sobre los casos de esta variante, hasta el momento Ómicron está asociada como infección leve.

La principal observación que hemos hecho durante las últimas dos semanas es que la mayoría de los pacientes en las salas de COVID no han sido dependientes de oxígeno. El SARS-CoV-2 ha sido un hallazgo incidental en pacientes que ingresaron al hospital por otro motivo médico, quirúrgico u obstétrico”, se explica en el estudio.

Te puede interesar: Vacuna de refuerzo brinda protección contra variante COVID Ómicron

Ómicron: Señalan especialistas de Pfizer que será necesaria una cuarta dosis de la vacuna COVID

Pfizer y BioNTech presentaron los resultados iniciales de un estudio de laboratorio que mostró que una tercera dosis de la vacuna es efectiva para combatir la variante Ómicron, sin embargo, aún será necesaria una cuarta aplicación.

Nuestro primer conjunto de datos preliminar indica que una tercera dosis aún podría ofrecer un nivel suficiente de protección contra enfermedades de cualquier gravedad causadas por la variante Ómicron”, mencionó en una conferencia de prensa Ugur Sahin, CEO y cofundador ejecutivo de Pfizer.

Te puede interesar: Cinco personas se contagian de variante Ómicron tras asistir a boda

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos