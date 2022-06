¿La variante Ómicron puede causar Long COVID?

Inglaterra.- Un estudio realizado por investigadores del King's College London encontró las posibilidades de padecer ‘Long COVID’ tras contagiarse de alguna variante de COVID.

Los investigadores detallaron que utilizaron datos de la aplicación de estudio Zoe Covid Symptom y encontraron que las probabilidades de desarrollar Long COVID después de la infección eran entre un 20 y un 50 por ciento más bajas durante la ola de Ómicron en el Reino Unido en comparación con Delta.

Los especialistas informaron que la cifra varió según la edad del paciente y el momento de su última vacunación.

La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido detalló en mayo que 438 mil personas en el país tienen Long COVID después de la infección con Ómicron, lo que representa el 24 por ciento de todos los pacientes.

También se informó que el riesgo de síntomas persistentes después de Ómicron era menor que con Delta, pero solo para las personas que recibieron la doble vacuna.

De acuerdo a The Guardian, se cree que este estudio es la primera investigación académica que muestra que Ómicron no presenta un riesgo tan grande de Long COVID, pero eso no significa que el número de pacientes con este padecimiento este disminuyendo.

Si bien, el riesgo de un Long COVID fue menor durante Ómicron, se infectaron más personas, por lo que el número absoluto que ahora sufre es mayor, detallaron los especialistas.

“Son buenas noticias, pero no desactive ninguno de sus servicios para Long COVID”, dijo la investigadora principal Claire Steves, apelando a los proveedores de servicios de salud.

Personas vacunadas tienen menos probabilidades de padecer Long COVID

Un estudio reciente demostró que aunque algunos pacientes completamente vacunados contrajeron COVID, no padecieron 'Long COVID'.

El estudio realizado por la clínica COVID de Stanford Medicine en conjunto con la Facultad de Medicina de Yale y publicado en la revista científica Healthline detalla que al menos en Reino Unido, no hay datos de pacientes vacunados que tengan síntomas tras recuperarse del virus.

Los especialistas señalan que incluso, cuando los pacientes se contagiaron de COVID sufrieron síntomas muy leves y permanecieron en reposo durante solo 10 días.

