Reclaman a ISSSTE la entrega correcta de cuerpo de enfermera que murió por Coronavirus

Durante 12 años dedicó su vida a ser enfermera.

ZACATECAS, Zacatecas.- Familiares de la enfermera Yessenia Torres Rodríguez que murió el pasado domingo víctima de Covid-19 reclaman a las autoridades del Hospital General del ISSSTE en Zacatecas que les entreguen los restos correctos de ella, ya que en el proceso de reconocimiento del cadáver les iban a entregar el de otra persona fallecida y ahora pretenden entregarles unas cenizas que están resguardadas en una funeraria, pero sin darles la certeza que éstas pertenecen a su familiar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alan Soto, uno de los familiares de la hoy occisa, precisa que durante 12 años Yessenia ejerció su profesión de enfermera y estaba adscrita a la jurisdicción sanitaria 2, ubicada en el municipio de Ojocaliente, perteneciente a los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), quien resultó positiva el 20 de julio y al día siguiente fue internada en el Hospital General del ISSSTE por ser derechohabiente de esa institución federal.

Relata que en los primeros días tuvieron contacto con ella vía telefónica, porque tenía consigo su celular, pero el miércoles se puso más grave y fue intubada, por ello, el nuevo canal de comunicación fue a través del personal médico "del que siempre tuvimos un excelente trato".

Finalmente, el domingo les avisaron que Yessenia había fallecido, por ello, se trasladaron a la capital de Zacatecas para los trámites correspondientes de los funerales, así como para la identificación del cadáver.

Justo en este proceso o protocolo, refiere Alan Soto, es donde las cosas no se hicieron correctamente y desconocen quién o quiénes fueron los responsables de extraviar o cambiar el cuerpo, ya que cuando se le permitió a uno de sus familiares la identificación, se percató que no era Yessenia y rechazó la entrega, situación que de inmediato se le notificó al director de Hospital del ISSSTE, quien les dijo que acudiría al anfiteatro y les confirmó que no estaba el cuerpo de Yessenia.

Alan Soto explica que el problema se agrava porque ese día había otros tres fallecidos y todo indica que se buscó a los demás familiares y del Hospital les dicen que erróneamente se entregó el cuerpo a otra familia, pero éste ya se había cremado, por ende, la explicación que el director les da es que "por lógica" el cuerpo cremado era el de la enfermera y se les informa que les entregarían las cenizas que estaban resguardadas en una funeraria.

Al tener esta respuesta, la familia de Yessenia se inconforma y exige que se les dé la certeza de que el cuerpo cremado es realmente el de su familiar, pero desde entonces, asegura, ya jamás recibieron una respuesta y siguen sin recibir los restos de ella.

Cabe mencionar que en los Lineamiento de Manejo General de Cadáveres por Covid-19 que rigen a nivel nacional en el Sector Salud sí está contemplado en el apartado del traslado al mortuorio de la unidad hospitalaria que debe permitirse el acceso a familiares para la plena identificación del cuerpo.

Acuden a las instancias legales

Al no tener una respuesta por parte de los directivos del Hospital sobre su petición, la familia ha procedido legalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las omisiones protocolarias en la incorrecta entrega del cadáver para que se comiencen las diligencias correspondientes por los delitos que resulten y contra quien resulte responsables.

De igual manera se acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para que atienda este caso y para interponer una queja por trato discriminatorio por parte del personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), debido a que esa fue la primera instancia a la que se acudió para la denuncia penal, pero al llegar la persona de recepción no los quiso atender ni orientar y les pidió retirarse del lugar bajo el argumento que "deberían estar en su casa aislados, porque podían estar contagiados de Covid por haber tenido contacto con la enfermera".

Además, también solicitaron el apoyo jurídico de Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), quien en una conferencia de prensa y en sus redes sociales manifestó su molestia por esta situación y anunció que esto es solo el inicio de esta lucha para hacer justicia a su compañera enfermera, porque no se debe permitir que vuelva a ocurrir esto en ninguna institución de salud y exigen a las autoridades del ISSSTE den un respuesta certera a los dolientes que lo único que piden son los restos de Yessenia.

Los familiares aclaran que no tienen nada en contra del personal médico y de salud, incluso, refieren que ellos siempre les dieron un excelente trato, además de que es el personal que a diario da la batalla para combatir al Covid, sólo piden que reconozcan el error, sobretodo que enmiende esta negligencia en los protocolos de la entrega del cadáver y simplemente exigen a la autoridad hospitalaria que les entreguen los restos correctos de su familiar con pruebas certeras.

