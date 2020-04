Sin retractarse, Javier Alatorre responde, lo critican en redes

CDMX.- El periodista Javier Alatorre reapareció luego de llamar a la población a no hacer caso a las recomendaciones del subsecretario de salud Hugo López Gattel en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con un mensaje en Twitter, y sin retractarse de lo dicho en su noticiero nocturno transmitido por Tv Azteca, el conductor reconoció al presidente López Obrador "por su defensa permanente de la democracia y la libertad".

Aseveró que "no podemos permitir que el miedo esté por encima de México", cuando incluso ha desconocido las cifras oficiales alertando a su público señalando que los datos no son certeros.

Javier Alatorre escribió en su cuenta de Twitter y fue muy criticado. Foto: tomado de Twitter.

En su mensaje del sábado, AMLO indicó que lo que dijo el periodista no estuvo muy bien pensado y reiteró la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Javier es una persona buena, cometió un error, como cometemos errores todos y ademas hizo uso de su libertad de cada quien a expresarse”, dijo AMLO.

El Presidente dijo no al linchamiento público de cualquier persona que no coincida con cualquier punto de vista, aseguró que su administración no hay autoritarismo.

No debe haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”, señaló López Obrador.

Además reconoció la labor de López-Gatell frente a las acciones que el Gobierno Federal para disminuir la velocidad del coronavirus.

Hay que aclarar que no esta bien a llamar a no hacerle caso a López-Gatell. Es una autoridad que nos representa, a mí me representa. Considero que todos los mexicanos debemos hacerle caso a los especialistas", dijo el mandatario.

Critican a Alatorre en redes

En redes sociales, usuarios desestimaron el mensaje del conductor de Tv Azteca y resaltaron la incongruencia del mismo.

Con información del portal Regeneración

CM