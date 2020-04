'Te vas a morir': Taxista descubre que tiene COVID-19 y amenazan a ella y a su hijo

Estado de México.- Adriana, una taxista y madre de 4 hijos, fue diagnosticada con COVID-19 y tras hacer público su diagnóstico ha recibido amenazas.

Según contó la mujer, en la última semana de febrero llevó a una familia asiática, que usaba cubrebocas, del Metro Ciudad Azteca a la Plaza Las Américas. En un principio no se sentía mal y desconociendo que había contraído COVID-19, continuó prestando sus servicios y realizando innumerables viajes dentro del municipio, a Tecámac, al Valle de Teotihuacán, así como a la Ciudad de México, en los que estuvo en contacto con decenas de usuarios.

El 12 de marzo presentó los primeros síntomas y acudió al Hospital de Las Américas, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en Ecatepec, donde le diagnosticaron influenza tipo J11.

La regresaron a su casa y le pidieron que comprara paracetamol y naproxeno, pero se sintió peor.

De repente me sentí peor, mis primeros síntomas fueron dolor de cabeza, me dolía el pecho como cuando te duele de tanto toser. Tuve tos, se me quitó, presenté síntomas y luego desaparecieron”, relató.

Su temperatura se elevaba a más de 40 grados y sufrió diarrea, pensó que era una gripe, pero un día estando recostada sintió mucha agitación y fue ahí cuando se asustó y acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Pagó 1492 pesos por la prueba del SARS-Cov-2 y dio positivo.

La amenazan

Tras su diagnóstico, difundió un video en el que advirtió a sus compañeros taxistas sobre la enfermedad, pero contrario al apoyo, recibió amenazas.

“Cuando lo hago, lo filtran en redes. Se viraliza y la gente empezó a agredirme y a decirme que era una acarreada, que era vendida del PRI, que me habían mandado a pagar, que me habían hecho ofertas, que me dieron despensa, que me dieron dinero.

Después, la gente que obtuvo mi perfil de Facebook, me empieza a agredir también. De hecho a mi hijo le mandan amenazas de que, ‘pinche chamaco, te vas a morir y tu mamá’. La gente sigue sin entender. Yo he visto a figuras públicas que están publicando sus videos y toda la gente cae en lo mismo que cayeron conmigo”, compartió la mujer en una entrevista con Telediario.

Sabe que la vida ya no será igual

Ardor en la piel, vómito y extremo agotamiento son algunos de los síntomas que también presenta y aunque los demás malestares han disminuido con el tiempo, está segura de que su vida ya no va a ser la misma.

La semana pasada sentía que me moría. Mis compañeros por videollamada me decían: ‘Ay, mija. Estás muy flaca, te vas a morir’. Me veía bastante mal, mi color de piel cambió, traía los ojos hundidos, ojeras y la boca blanca.

Estoy segurísima de que voy a vivir, pero siento que ya no va a ser lo mismo”, reveló.

Hasta el corte de este martes, la Secretaría de Salud informó que había 1 215 personas infectadas y el registro de 29 fallecidos.



DA