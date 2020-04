VIDEOS. Se forman con féretros para recibir a sus muertos por coronavirus

Ecuador. – Un video conmocionó al mundo tras registrar decenas de vehículos con cajas de muerto formados afuera de del hospital sur de Guayaquil, Ecuador, en espera de los cadáveres de sus familiares, cuya muerte fue por coronavirus.

En Guayaquil, el coronavirus (Covid-19) se salió de control y decenas de personas mueren sin ser atendidos a falta de recursos del gobierno.

En un video que se ha compartido en las redes sociales, se ven decenas de vehículos con sus féretros en espera del cadáver de su familiar. Las filas son extensas.

Hasta hoy en la mañana en Ecuador se han registrado oficialmente una cifra de 3 163 personas contagiadas del virus y 120 muertos, sin embargo, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno mencionó que estas cifras quedan cortas a la realidad, pues tan solo él estima que hay aproximadamente 3 500 muertos en Guaymas.

COLA DE LA MUERTE. Decenas de vehículos estacionados en hospital de Guayaquil en fila y con féretros. Conductores buscan recoger a las víctimas de la pandemia.

.

.#guayaquil #ecuador pic.twitter.com/zLvyfRVwMz — @noticias_sincontrol (@noticiassincon1) April 2, 2020

"He dispuesto que se transparente la información por dolorosa que esta sea. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de fallecimientos, como de contagios, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención", así lo informa una cita textual del portal de noticias Metro 17

Sacan a sus muertos a la calle y los incineran

En este país la gente está muriendo en sus casas o en plena calle y nadie se hace cargo de los cuerpos.

Algunos cadáveres son incinerados en plena calle, otros están sobre la banqueta en estado de putrefacción y otros más permanecen dentro de la casa con la familia quienes corren el riesgo de contagio.

Crisis humanitaria en Guayaquil, epicentro del #COVID19Pandemic en Sudamérica. Cadáveres abandonados en las calles. Servicios de Salud del Ecuador, colapsados.pic.twitter.com/Otq2TJnmAE — Contigo Puebla (@ContigoPuebla) April 2, 2020

En las redes sociales el hecho está asombrando al mundo, decenas de videos en Twitter y Facebook muestran la situación que sufren las familias sin que nadie los apoye.

Amontonan muertos en caja de tráiler

Un video en Twitter muestra una caja de tráiler llena de cuerpos y la gente quejándose por no saber de sus difuntos debido a que los tienen amontonados.

La gente se queja del mal servicio del seguro social de Ecuador. Uno de los que aparecen en el video explica que se vistió de médico para poder entrar y ver a su familiar pero se encontró con los cuerpos apilados. Hasta ahora se ignora si el video es verídico sobre el tema.

Yo vistiéndome de médico para poder ver a mi familia (...) Imagínese llegar a casa y decirles que no encontré a mi familiar, no tener a quién velar, no tener a quién llorar", dice el hombre.



#URGENTE #coveb19

Esto es en la ciudad de #Guayaquil.

Mientras el gobierno liderado por #LeninMoreno busca negar la realidad del país. El pueblo denuncia diariamente la muerte de sus seres amados.

¿Cuanto más tenemos que esperar por ayuda médica y humanitaria internacional? pic.twitter.com/h7O5pTqq8a — Jowla Narcay (@JNarcay) April 2, 2020

PCCD