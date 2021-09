A la mitad del camino se titula el libro escrito por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que fue editado por editorial Planeta México. Desde finales de agosto se podía comprar en preventa a través de plataformas digitales, y se entregaría a partir del 31 del mismo mes. A 10 días de su lanzamiento se encuentra agotado en casi todas las librerías más importantes del país.

El presidente, durante su conferencia ‘mañanera’, presentó un ejemplar de su obra y comentó:

“Ya salió ‘A la mitad del camino’. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno (federal) en dos años nueve meses. Lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo”.

Porque la política es pensamiento y acción, el presidente @lopezobrador_ anunció que ya está a la venta su #NuevoLibro titulado “A la mitad del camino”, donde explica los argumentos y las razones de lo que se ha llevado a cabo en dos años y nueve meses de su gobierno. pic.twitter.com/3lvuWe27lG — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 31, 2021

Al parecer, a los mexicanos les ha interesado lo que el presidente tiene que decir en este libro, pues en el comercio electrónico comienza a escasear.

En Mercado Libre se ofertan cuatro ejemplares a un precio de entre 399 y 499 pesos cada uno. En Amazon figura como el “más vendido” con una calificación de los lectores de cinco estrellas; tiene un precio de 248 pesos y quedan pocos ejemplares, luego de que tuvieran que resurtir ya que a dos días de la preventa se agotaron.

En Amazon es número uno en ventas

Mientras que en la librería online de Gandhi tiene un costo de 248 pesos pero ya se encuentra agotado.

En la ciudad de León no es la excepción: las librerías Porrúa y Gandhi reportan ejemplares agotados, próximos a resurtir dentro de 15 días; mientras que Librerías Gonvill aún tiene algunas pocas existencias en su sucursal de plaza Altacia.

La mayoría de librerías locales de León no piensan vender A la mitad del camino

La gran mayoría de las librerías locales del Centro Histórico de León, no lo tienen en existencia y no lo solicitaron, incluyendo El Patrocinio de María que es una de las más importantes de la ciudad. En tanto que en Librería La Mancha y Librería Hermes no lo tienen en existencia, pero esperan que les esté llegando en los próximos días.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos