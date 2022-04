Últimos días para ver esta exposición fotográfica de Semana Santa en San Juan de Dios

La Plaza principal de San Juan de Dios alberga la exposición colectiva Tradición en los barrios de León en la que los fotógrafos locales Hari Seldon, Omar Ramírez, Alejandro Fuentes Barajas, Ana Rosa Escobar y María Gómez Bulle muestran a través de su lente cómo se viven las tradiciones de Semana Santa en distintos barrios de la ciudad.

La exposición fue inaugurada por el director del ICL Mario Méndez; Gabriel Pérez Navarro, presidente del Consejo del ICL; José Antonio Alvear García, director de Fomento Cultural y Patrimonio; así como por los fotógrafos Hari Seldon y Ana Rosa Escobar.

Por su parte, el director del instituto, destacó que la tradición nace de cada persona y de la sociedad en su conjunto; y que, desde ella, es que se vive.

También subrayó que este tipo de exposiciones resultan idóneas para que el arte “escape de los recintos” y esté más cercano a la ciudadanía, un estandarte que también ha abanderado el nuevo presidente del Consejo de esta institución, quien fue el siguiente en tomar la palabra.

Para Gabriel Pérez Navarro fue su primer acto público como presidente del Consejo del ICL; por ello se dijo muy orgulloso de volver a realizar actividades presenciales al aire libre.

“Queremos que la cultura vaya a los barrios, que vaya a la ciudad y no que solamente la gente vaya a las casas de la cultura”, comentó Pérez Navarro.

Durante el recorrido guiado los fotógrafos Hari Seldon y Ana Rosa Escobar explicaron a los asistentes, entre los que se encontraban vecinos de la zona y visitantes, el contenido de la muestra y contaron cómo fue que construyeron sus obras que se encuentran expuestas.

Seldon explicó que es destacable de estas fotografías que lograron captar las expresiones de quienes hacen las representaciones pues, al no ser actores profesionales, se esfuerzan por imprimirle realismo a sus papeles.

Rosa Escobar explicó que una de sus fotografías favoritas es una que tomó en el Vía Crucis del barrio de San Miguel, justamente por las expresiones de las mujeres que en ella aparecen.

“A mí me gusta mucho capturar las expresiones. Esta foto la recuerdo muy bien porque en ese momento estaban azotando a Cristo y yo, lo que vi, es a las mujeres sufriendo; ya sea que estuvieran actuando o no, pero a mí me dicen algo”, reflexionó la artista leonesa.