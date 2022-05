(VIDEO) Las Swing Sisters pusieron a bailar a los leoneses en el Forum Cultural

El jardín de las esculturas del Forum Cultural Guanajuato se convirtió en un gran salón de jazz cual si fuera el Savoy y Harlem en los años 40 en el arranque del tercer Ciclo de Jazz con la presentación de Las Swing Sisters quienes pusieron a bailar a los más de mil asistentes.

A las 7:20 de la noche el jardín estaba casi lleno, los petates para quienes prefirieron el formato picnic estaban totalmente ocupados y algunos lucían viandas y botellas de vino para acompañar esta velada prometedora.

En punto de las 8 de la noche, Aly Orizaba, Ammy Romo y Danna Iturbide subieron al escenario luciendo vestidos a juego con las jacarandas y la iluminación del jardín; un púrpura intenso que resaltaba las ondas de sus cabellos al puro estilo pin up.

Las Swing Sisters | Foto: Esmeralda Mares

Tras su primera canción "Bei mir Bist du Schoen”, un cover de The Andrew Sisters, el público les dio tan calurosa bienvenida que las nubes grises que amagaban con hacer de las suyas, pareciera que se arrepintieron y se disiparon.

“Muchísimas gracias ¿Cómo está León el día de hoy?” Saludó, Aly Orizaba fundadora de este ensamble. Una ola de gritos y chiflidos fueron la forma más enfática con la que los asistentes demostraron lo emocionados que se encontraban.

“Nosotras somos Las Swing Sisters y les traemos un poquito de los años 40 a estas épocas post pandemia. Nos hace muy felices estar de nueva cuenta con ustedes en los escenarios”, comentó Aly.

El repertorio continuó con clásicos del swing con “Blue Skies”, pieza con la que una que otra pareja se animó a abrir pista. Pero no fue una noche de baile solamente, sino de mucho canto con la propuesta de boleros arreglados a vintage jazz muy aceptada por el público; con “Bésame mucho” y “La mentira” y “Si nos dejan” también hubo ese toque de romanticismo que arrancó algunos suspiros.

Fue la canción “Boogie Woogie Bugle Boy” la que detonó el lindy hop; poco a poco las personas comenzaban a bailar, desde sus lugares, al ritmo de esta contagiosa pieza, hasta que Aly invitó al público a sacudirse la pena y bailar frente al escenario.

Las swing sisters pusieron a bailar al público | Foto: Cortesía del Forum Cultural Guanajuato

Dos niños fueron quienes pusieron el ejemplo y pasaron al frente a bailar. En breve, más y más personas se sumaron a la fiesta que siguió con “In the Mood” y “Shoo shoo baby”.

Con toda esa algarabía, Las Swing Sisters quisieron llevarse un recuerdo de su primera visita a León, así que convocaron a una selfie; el público se levantó de sus asientos para participar en esta fotografía.

En definitiva, el público leonés se quedó con ganas de más y solicitaron sin cesar “otra, otra”, pero esta vez no hubo respuesta a tal petición; y no porque las chicas no quisieran hacerlo, así lo manifestaron en entrevista.

“Son un gran público. León nos recibió con los brazos abiertos, nos encantó venir y esperamos volver muy pronto”, comentó Aly Orizaba a Periódico AM apenas bajó del escenario.

Por su parte, Ammy, primera voz del ensamble, también se dijo “muy feliz y muy contenta de que la gente haya bailado y haya cantado”; agregó que se queda con ganas de regresar a la ciudad zapatera.

Finalmente, Danna, tercera voz, agradeció al público y confesó que aún tenían “la energía a todo lo que da” luego del concierto.

Las Swing Sisters preparan un nuevo disco de boleros donde incluirán los que interpretaron en su visita a León, por lo que invitaron a los lectores a estar pendientes de sus redes sociales y plataformas digitales.