Guanajuatense crea prototipo de carro eléctrico y ahora busca empleo

León, Guanajuato. Yajseel Alonso, el ingeniero en sistemas automotrices del Instituto Politécnico Nacional; quien ha gastado 600 mil pesos en hacer su sueño realidad lleva desde noviembre del año pasado en busca de un trabajo formal, sin embargo hasta ahora sigue siendo una de las más de 513 mil personas que en Guanajuato no tienen empleo.

He buscado trabajo por Linkedin, por OCC Mundial, por varios portales, ya hasta le dije a una amiga que es de recursos humanos que me ayudara a mejorar mi CV, y ni así he tenido éxito”.

Mencionó que por ahora ayuda en una empresa de calzado en la organización de planes de control, producción y departamento de compras, mientras espera la llamada de una oferta laboral del sector automotriz-autopartes.

Mi especialidad es en la supervisión de producción, en calidad, nuevos proyectos, tengo una experiencia de más de 8 años. La semana pasada fui a Colinas de León, pero al final no se logró nada”, dijo.

A pesar de que demostró durante año y medio que su prototipo sí funciona e hizo pruebas en las que probó que en vez de gastar 600 pesos en gasolina solamente deben invertirse 40 pesos en energía eléctrica, sigue sin encontrar a alguien que le ayude a hacer realidad su sueño, y las dos empresas que planeaban ayudarle, le pidieron tiempo por la incertidumbre generaba por el Gobierno federal, agregó.

Todo iba bien con lo del carro, sin embargo las dos empresas que ya me habían dicho que invertirán al proyecto al final me dijeron que no por dudas del Gobierno federal y en el caso del Gobierno de Guanajuato al inicio sí hubo apoyo, pero nos quedamos a medias, llegó la pandemia y al final necesitaba yo invertir 1 millón más, y no tenía forma”.

Comentó que a pesar de eso es común que le pidan en escuelas y dependencias estatales que asista a dar charlas a los jóvenes para motivarlos a que cumplan sus sueños, compartiendo la historia de AKBAL Motors.

Me gusta mucho platicar con los chavos, pero no me dan ningún pago, tampoco de traslado y comida. Nada más allá del recuerdo o el diploma”.

Ahora su plan es crear una batería eléctrica para vehículos y casas para más adelante buscar financiamiento.

Faltó inversión por parte del Gobierno de Guanajuato, logré bajar un fondo de 720 mil para construir otros dos autos, pero necesitaba poner yo 1 millón, pasa seguido que ‘salen’ buenos proyectos para colaborar, pero luego no se concreta nada y la mayoría de las veces es más pérdida de tiempo y recurso”, señaló.

