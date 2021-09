Industrial leonés busca presidir la Concamin en México.

Leon, Guanajuato. El industrial José Abugaber Andonie buscará llegar a la presidencia de la Concamin con la misión de impulsar a las Mipymes en México, crear el Centro de Inteligencia, promover la innovación e internacionalización así como la profesionalización del talento humano.

Luego de una importante trayectoria como empresario del calzado y en cámaras empresariales como la CICEG, el Consejo Coordinador Empresarial de León y 12 años en la propia Concamin, el directivo de calzado Comando reconoció que no es la primera vez que busca estar al frente de la Confederación, pero sí está convencido que ahora tiene mayor solidez y experiencia para buscar el que considera su principal reto empresarial.

El tema se llama buscar retos hacia el desarrollo de la industria; soy una persona que me gusta enfrentar proyectos sólidos, fuertes y veo que hay áreas de oportunidad muy importantes para desarrollar”.

Agregó que durante su paso por diversas áreas de la Concamin y ahora como secretario del comité directivo que preside Francisco Cervantes Díaz, ha encontrado diversas fortalezas y áreas de oportunidad en diversos sectores que buscará en unidad trabajar para aumentar la competitividad.

Tengo un gran anhelo por prescindir la Concamin, he pasado por todos los puestos y mi anhelo es el desarrollo de las Mipymes; el poder ayudar a este sector económico en México, el 80 por ciento de los agremiados en las 60 cámaras empresariales adheridas a la Confederación son Mipymes, y me he dado cuenta que hace falta que alguien vea por ellos, y no quiere decir que no ha sucedido, pero falta intensificarse, existe una mayor área de oportunidad y nos necesitan como confederación”.

Aportaría experiencia

Consideró que si bien es cierto que hasta ahora ha estado al frente de organismos solamente de carácter local, está convencido de que su experiencia como productor de calzado y expertise en las ventas, aunado a lo aprendido por gente como Francisco Cervantes Díaz, le ha permitido ir acumulando una serie de ideas y propuestas que quiere por medio de un trabajo en equipo hacer realidad.

Me gustan los retos, ahora el de esta plataforma nacional es un gran reto, y creo que por mi experiencia de tantos años puedo aportar a la industria y a los sectores una gran oportunidad de desarrollo de forma conjunta; porque hay que entender que el presidente de la Confederación no es un todologo, sino todo su equipo son los que hacen que todo funcione”.

Aseguró que uno de sus retos será ver por todas las industrias, “porque tan importante son los sectores de la tortilla, lavanderías, peluquerías que el acero y la vivienda. Me gustan los retos, me gusta la estrategia y me gusta crecer como persona”.

En cuanto a las 10 acciones que realizaría en caso de llegar a la presidencia de la Confederación, mencionó que está el generar productos de valor con acompañamiento técnico; conocer los hábitos de consumo; desarrollar inteligencia de mercado para ofrecer a las Pymes información puntual de a dónde se exporta y dónde más hay oportunidad para comenzar a hacerlo.

Aumentar la internacionalización: hoy día solamente exportamos a 6 zonas de los EU, Canadá lo hace a 20 estados, China a 11, entonces hay área de oportunidad inmensa, hay que buscar fomentar la cultura de la internacionalización, así como fomentar una cultura del diseño propio y la profesionalización del talento humano”.

Agregó que entre sus propuestas también está el promover la profesionalización del talento humano, que va de la mano con el impulso de la innovación y el emprendimiento, fortalecer la colaboración competitiva y las mejores prácticas entre sectores, cámaras y asociaciones para crear una red industrial altamente competitiva, además de incentivar una industria sostenible y sustentable.

Para finalizar trabajaremos en facilitar el financiamiento a las Mipymes por medio de los 3 niveles de gobierno y la propia banca y uno de mis proyectos más ambiciosos es el Centro de Inteligencia Concamin”.

Detalló que la creación de esta área especializada busca producir datos y análisis certeros para la toma de decisiones en beneficio de la industria en México.

Con ese centro vamos a crear información para que las autoridades de gobierno, la iniciativa privada e incluso el propio Inegi tengamos información a detalle de nuestras fortalezas, áreas de oportunidad, para que a la hora de tomar una decisión clave para México de forma interna o en algún tratado comercial exista la confianza, con base a los números, de que se tomará la mejor decisión”.

Promete apoyo por igual

A la pregunta de cuál será el trabajo que buscaría realizar en apoyo al sector zapatero, comentó que su visión será apoyar a todos los sectores, pero al ser un zapatero de corazón buscará de forma directa y transversalmente ayudar para que se mejore su Estado de Derecho.

Hoy el calzado es parte de un clúster moda que conjuga a personajes claves del cuero-calzado, pero también del vestir y textil, así como de accesorios, que si llegamos al objetivo buscaremos que se responda a problemáticas como el contrabando, subvaluación, el calzado es al sector que me debo, lo llevo en el corazón, pero tengo que pensar en todos los sectores, es mi responsabilidad si llego a la presidencia”.

A la pregunta de cuál será la estrategia para trabajar en unidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que siempre estará abierto al diálogo y buscará que justamente con la constante generación de datos se analicen las decisiones de forma sustentada.

Necesitamos trabajar en equipo, con unidad, por eso es que buscaré contar con una mesa directiva llena de liderazgos, que me respalde para tomar decisiones claves, Concamin es un organismo que no tiene preferencias políticas y buscará crear los canales de comunicación para con los datos del Centro de Inteligencia funcionarios de gobierno y empresarios tomen las mejores decisiones para México”.

Soy de la idea que hay que ganar la guerra sin pelear. Me gusta negociar con base en números, datos para sentar a discutir no nada más con el corazón, sino con la razón, al final buscamos un mejor desarrollo, industria, país que se genere realmente el empleo, el desarrollo de nuestras industrias y las condiciones sean equitativas para quienes invierten y trabajan en México, sin importar si es en el norte o el sur de México”.

De Alejandro Malagón y Nezahualcóyotl Salvatierra, candidatos al mismo objetivo, dijo que son grandes amigos, y que pese a ser contrincantes en las elecciones, han mantenido la unidad solicitada por el actual titular, Francisco Cervantes Díaz.

“Hemos creado una buena amistad, hemos creado unidad, somos muy respetuosos y sabemos que si gana alguno de ellos yo estaré en su equipo y vicevers, no hay duda que gane quien gane ganamos, ha sido algo muy padre, nos ha hecho trabajar en equipo pese a ser contrincantes, esa es la forma que debemos enseñar que se puede trabajar”.

EL DATO.

El próximo 21 de septiembre es el último día para que los representantes de las cámaras empresariales emitan su voto para elegir a quien será el próximo presidente de la Concamin.

Sin embargo de forma oficial se reconocerá al ganador el 24 de septiembre, en la última Asamblea que dirigirá Francisco Cervantes Díaz y será posterior a su discurso que presente al nuevo titular y su mesa directiva.

