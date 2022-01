La realidad virtual, el metaverso, las casas inteligentes invadirán nuestras vidas

León, Guanajauto. Cada año, miro hacia adelante en las novedades en tecnología de consumo para guiarlo a través de lo que puede esperar comprar y lo que probablemente será una moda pasajera.

Muchas de las mismas "tendencias" aparecen una y otra vez porque, en pocas palabras, la tecnología tarda mucho en madurar antes de que la mayoría de nosotros quiera comprarla. Eso también se aplica este año. Algunas de las tendencias para 2022 que están impulsando las empresas de tecnología son cosas de las que ha oído hablar antes.

Un ejemplo principal es la realidad virtual, la tecnología que implica usar un casco de aspecto ridículo y girar los controladores para jugar juegos en 3-D. Se espera que eso vuelva a estar al frente y al centro este año, remarcado por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y otros expertos en tecnología como "el metaverso".

Aquí hay cuatro tendencias tecnológicas que invadirán nuestras vidas este año.

Bienvenido al metaverso

Durante más de una década, los tecnólogos han soñado con una era en la que nuestras vidas virtuales jueguen un papel tan importante como nuestras realidades físicas.

En teoría, pasaríamos mucho tiempo interactuando con nuestros amigos y colegas en el espacio virtual y, como resultado, también gastaríamos dinero allí, en atuendos y objetos para nuestros avatares digitales.

Estamos en un mundo donde la gente envía varias veces al día una imagen que se refleja a sí misma”, dijo Matthew Ball, un capitalista de riesgo que ha escrito extensamente sobre el metaverso. “La siguiente fase toma esa representación visual y la dimensiona. Entras en un entorno y te expresas a través de un avatar ".

Eso suena a algo salido de una película de ciencia ficción. Pero durante el segundo año de la pandemia, una masa crítica de factores se unieron para hacer que el metaverso fuera más realista, dijo Ball.

Por un lado, la tecnología mejoró. El año pasado, Facebook anunció que se había rebautizado como Meta después de enviar 10 millones de unidades de su casco de realidad virtual, el Quest 2, que fue un hito.

Por otro lado, muchos de nosotros estábamos dispuestos a derrochar en nuestro yo digital.

Apple planea presentar su versión de un casco de realidad virtual, que se verá como un par de gafas de esquí y, para la potencia informática, dependerá de un dispositivo informático separado que se usa en otra parte del cuerpo. Apple se negó a comentar.

Google también ha desarrollado productos de realidad virtual durante años y Microsoft ha ofrecido un visor de realidad virtual para empresas y agencias gubernamentales.

La casa inteligente

En los últimos años, los productos para el hogar inteligente como termostatos conectados a Internet, cerraduras de puertas y aspiradoras robóticas lograron un gran progreso. Los dispositivos se volvieron asequibles y funcionaron de manera confiable con asistentes digitales como Alexa de Amazon, Asistente de Google y Siri de Apple.

Sin embargo, la casa inteligente, en su mayor parte, se ha mantenido caótica. Muchos productos para el hogar inteligente no funcionaban bien con otras tecnologías. Algunas cerraduras de puertas, por ejemplo, solo funcionaban con teléfonos Apple y no con Android; algunos termostatos se controlaron hablando con el Asistente de Google y no con Siri.

Este año, los mayores rivales de la industria tecnológica, Apple, Samsung, Google y Amazon, están jugando bien para hacer que la casa inteligente sea más práctica.

Planean lanzar y actualizar la tecnología doméstica para que funcione con Matter, un nuevo estándar que permite que los dispositivos domésticos inteligentes se comuniquen entre sí independientemente del asistente virtual o la marca del teléfono. Se espera que más de 100 productos para el hogar inteligente se adhieran al estándar.

Avanza la salud conectada

Los dispositivos de fitness como el Apple Watch y Fitbit, que nos ayudan a realizar un seguimiento de nuestros movimientos y frecuencia cardíaca, siguen ganando popularidad. Entonces, las empresas de tecnología están experimentando este año con dispositivos portátiles más pequeños que recopilan datos más íntimos sobre nuestra salud.

Los expertos médicos han advertido durante mucho tiempo sobre las posibles consecuencias de la tecnología sanitaria. Sin el contexto adecuado, los datos podrían usarse para diagnosticar mal enfermedades y convertir a las personas en hipocondríacos . Pero si los kits de prueba rápida COVID, que se agotaron ampliamente, son una medida, muchos de nosotros parecemos estar listos para ser proactivos en el monitoreo de nuestra salud.

Invaden automóviles eléctricos

El año pasado, el presidente Biden anunció un objetivo ambicioso: la mitad de todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos serían eléctricos en lugar de funcionar con gasolina para 2030.

El martes, Ford Motor anunció planes para aumentar la producción de su camioneta eléctrica F-150 Lightning.

A finales de esta semana, General Motors planea presentar una versión a batería de su camioneta Chevrolet Silverado.

Si bien hay mucha publicidad en torno a los autos eléctricos, aquellos de nosotros que este año busquemos vehículos que funcionen con baterías probablemente todavía gravitemos hacia Tesla. Eso se debe a que aún no hemos visto un despliegue generalizado de energía solar y estaciones de carga para automóviles eléctricos, especialmente en áreas más rurales situación que Tesla aventajó desde hace años atrás.

SM

Las noticias de AM en

Síguenos