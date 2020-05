Afecta a jóvenes uso de vapeador

Guanajuato.- Aunque el vapeo no está permitido en nuestro país, se ha detectado que algunos jóvenes ya lo practican y antes de que traiga graves consecuencias es importante que los padres de familia platiquen con sus hijos y les hablen de los problemas que esta práctica puede traer a su salud.

Roberto Tagle, neumólogo pediatra, especialista en enfermedades respiratorias, tos crónica, asma y neumonía del Hospital Ángeles León, comentó que vapear es inhalar el vapor creado por un cigarrillo electrónico o por un dispositivo con características similares, el cual puede ser a base de sustancias saborizantes, químicas o nicotina.

Agregó que en México, la Cofepris y el Sistema de Salud no permiten el vapeo, pero en países como Estados Unidos se puso de moda hace varios años y algunos adolescentes comenzaron a utilizar los dispositivos en escuelas y centros comerciales con el argumento de que no son cigarrillos.

En México el vapeo no está autorizado pero en la consulta médica diaria ya se atiende a personas jóvenes que lo han practicado, el problema aún no es tan importante pero si no se atiende puede avanzar y generarse un daño mayor”.