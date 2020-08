Comer sano los hace fuertes contra el Covid-19

Ante la pandemia que se vive y la falta de una vacuna o de productos que blinden al organismo contra el COVID-19, Ana Olivia Caballero Lambert, nutrióloga clínica certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, recomienda modular el sistema inmunológico a través de la alimentación para ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad.

La también coach nutricional mencionó que cuando el virus entra a las células de una persona que padece enfermedades como diabetes, obesidad, colesterol, triglicéridos o presión arterial, se desata lo que en el medio de la medicina se conoce como “tormenta de citoquinas” que es cuando el sistema inmune sobretrabaja y genera más sustancias de lo normal para defender al cuerpo de organismos externos que le hacen daño.

Agregó que cuando las citoquinas atacan al propio cuerpo empiezan a fallar los pulmones, el corazón, los riñones, el cerebro y el hígado, entre otros, de ahí la complejidad del coronavirus.

“Se ha visto que el virus entra a través de los canales de azúcar (glucosa), por lo que cuando en el cuerpo hay niveles altos entra más fácil a las células, por eso no les va bien a las personas con diabetes y menos si están descontrolados”.

Destacó que para modular el sistema inmune es importante trabajar varios aspectos entre ellos el sobrepeso y es fundamental acudir con un especialista para que de manera natural, sin sustancias extras, ir perdiendo peso.

“Se debe llevar una dieta de calidad que incluya varios grupos de alimentos como los polifenoles, sustancias presentes en alimentos de origen vegetal que ayudan a la modulación del sistema inmune a través de distintos mecanismos”.

Existen diferentes tipos de polifenoles en frutas y verduras como fresas, frambuesas, arándanos, mora azul, zarzamora, uvas rojas y moradas, manzana roja, en la naranja comida a gajos; en el brócoli, cilantro, perejil, apio, cebolla, chile y soya.

“Para consumir la cantidad de polifenoles requerida se recomienda comer dos porciones de fruta al día y tres de verduras de distintos colores: amarillas, verdes, naranjas, rojas y moradas”.

Otro grupo importante en la alimentación son los alimentos ricos en fibra como las leguminosas y cereales integrales como arroz, avena, amaranto y tortillas de maíz cuyas sustancias alimentan de manera importante a la microbiota o flora gastrointestinal.

“La microbiota tiene un papel fundamental en el sistema inmune, el consumo adecuado de fibra la mantiene saludable y para no dañarla se recomienda no consumir azúcares, sal y grasas de origen animal en exceso”.

Otro grupo importante para modular el sistema inmune es la vitamina D, ésta se encuentra en productos de origen animal como leche, hígado, huevo y pescados grasosos como el salmón, atún, y champiñones.

“También es importante el consumo de zinc que se encuentra en productos de origen animal y vegetal, una dieta mediterránea es buena para modular el sistema inmune, pero un plan de alimentación debe ser individualizado y guiado por un especialista”.

Señaló que ahora más que nunca se debe acudir con verdaderos nutriólogos, de preferencia clínicos y que estén certificados, no es recomendable ir con gente que prescribe pastillas innecesarias, es lo que menos se necesita, “ahorita se requiere aumentar la salud y hacerlo con ética”.

Agregó que también es importante mantener horarios correctos, desayunar antes de las 10 de la mañana, comer entre 2 y 4 y cenar entre 8 y 10 máximo, y tomar dos litros o más de agua al día.

“Es necesario asolearse de 15 a 20 minutos diarios para activar la vitamina D y hacer ejercicio, la recomendación para los adultos es de 150 minutos diarios de intensidad moderada y los niños una hora, sobre todo ahora que están encerrados”.

Señaló que es importante llevar una buena alimentación porque ya no hay vuelta atrás.

“Este es el primero de muchos virus que vendrán a futuro, siempre ha habido y seguirá habiendo, se estima que habrá un virus nuevo cada cinco o 10 años por lo que la salud que podamos adquirir en este inter será fundamental”.

La especialista en nutrición mencionó que comer bien no exime a nadie de usar el cubrebocas e invitó a la gente a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre el uso del cubrebocas, lavado de manos, practicar la sana distancia, no hacer ni asistir a fiestas y no visitar a los adultos mayores.

Recomendaciones

Evitar los alimentos:

-Ricos en grasas de origen animal

-Altos en sal

-Con mucha azúcar

Quieres conocer más noticias e información sobre Educación. Aquí puedes encontrarla.